De melkboer in Groot-Brittannië is terug van weggeweest

Maar in Groot-Brittannië is de melkboer ineens op de weg terug. Steeds meer Britten kiezen namelijk weer voor de bezorging van glazen flessen aan huis. Bij een rondgang van de BBC langs 20 melkboeren vertelden 17 dat het aantal klanten sinds januari behoorlijk aan het stijgen is.

Sommigen melden een stijging van tien procent, anderen zelfs een verdubbeling. "Het voelt alsof we de loterij hebben gewonnen", zegt Nigel Dragone, van Nigel's Dairy in het dorpje Carmarthen in Wales. Zijn bezorging steeg in korte tijd van vierduizend naar negenduizend flessen per week.

Steeds meer Britten lijken zich bewust te worden van de schade door plastic afval

Als oorzaak wijzen experts naar de groeiende aandacht voor plastic afval. Steeds meer Britten lijken zich bewust te worden van de schade. De zeer goed bekeken 'Blue Planet'-documentaires van David Attenborough maakten enorme indruk. Daarin liet Attenborough zien hoeveel schade de gigantische plastic soep die in vele oceanen samenklontert onder water aanricht. "De toekomst van al het leven hangt van ons af", spreekt de 91-jarige Attenborough in de laatste aflevering indringend in de camera.

Beter milieu "Met het nieuws over plastic afval groeit de behoefte om melk in glazen flessen te kopen. Het is een manier om iets bij te dragen aan een beter milieu en je plastic consumptie terug te dringen", zei Roseanne McEwan, manager bij melkbezorger Cotteswold Diary, tegen de Daily Telegraph. Sinds de jaren tachtig was het aantal melkbezorgers in Groot-Brittannië drastisch gedaald, vooral door de opkomst van de supermarkt en de plastic melkfles. De branche hoopt in 2018 voor het eerst sinds decennia weer een stijging van het aantal melkboeren te noteren.