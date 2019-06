De meeste Nederlanders in Koerdische kampen zijn nog steeds IS-aanhanger, zegt NCTV

De jihadisten kunnen een poging doen te ontsnappen, en zich weer aansluiten bij een jihadistische groepering, schrijft de NCTV in het maandag gepubliceerde ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’. Ook kunnen ze bij een eventuele terugkeer in Nederland zorgen voor een verdere ‘inbedding van het jihadistische gedachtengoed’ hier.

Wel is het moeilijk om de door Koerden bewaakte kampen te verlaten en uit Syrië en Irak weg te komen, schrijft de NCTV. Er is een gebrek aan geld om valse reispapieren te regelen en mensensmokkelaars te betalen. De Nederlandse jihadistische beweging, met enkele honderden aanhangers, doet wel pogingen. Er is volgens de NCTV een inzamelingsactie gaande om vrouwen en kinderen uit de kampen te laten smokkelen.

Wat IS’ers soms wel lijkt te lukken is om van Syrië naar Turkije te reizen. Afgelopen februari werden daar nog twee Nederlandse vrouwen aangehouden, die waarschijnlijk bij IS horen. Op termijn zou de terreurgroep in Turkije kunnen opbloeien, staat in het Dreigingsbeeld. IS zelf speelt er in een propagandavideo van eind april alvast op in. Daarin wordt gesproken over ‘provincie Turkije’.

Sinds de val van het kalifaat zijn 55 uitreizigers en 90 kinderen met één of twee Nederlandse ouders in de Koerdische kampen terechtgekomen. Onlangs werd bekend dat de Nederlandse autoriteiten er twee wezen heeft weggehaald. Het ministerie van justitie en veiligheid bespreekt nog of een handvol andere vrouwen met hun kinderen teruggehaald gaan worden.

