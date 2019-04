De meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, ze verdienen het minst

Ze zijn het grootst in aantal maar het kleinst op hun loonstrookje. Polen waren vorig jaar goed voor zo’n 180.000 banen in Nederland, op een totaal van 838.000 banen die door arbeidsmigranten werden vervuld. Maar bijna één op vijf van hen verdient nog geen 10 euro per uur. Nog eens ruim 60 procent moet het doen met een uurloon tussen 10 en 15 euro.



Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat vergeleken met 2010 een geleidelijke maar forse stijging laat zien aan Poolse werknemers. “Toen bekleedden Polen nog 100.000 banen in Nederland”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. “Dat aantal is dus met 80 procent gestegen in die negen jaar.”



Volgens hem komt dat vooral door de aantrekkende economie, en doordat werknemers uit Polen makkelijker hun weg naar West-Europa vinden sinds dat land toetrad tot de Europese Unie. Verder is het gewoon het grootste land in Oost-Europa. “Daar mag je dus ook het grootste migratie-aandeel van verwachten”, aldus Van Mulligen.

Duitsers en Belgen op twee en drie Andere landen leveren dus een stuk minder arbeidskrachten. Duitsers zijn met 46.000 banen goed voor een tweede plek. Wat weer een stuk meer is dan de derde in rang, België (28.000 banen). Qua loon doen zij het wel weer een stuk beter dan hun Poolse collega’s. Ruim de helft van de arbeidsmigranten uit België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk krijgt meer dan 20 euro per uur. Pakweg een kwart uit die landen zit zelfs op een uurloon van boven de 30 euro. En wat voor soort werk doen al die migranten dan zoal in Nederland? Werknemers uit Polen, Roemenië en Bulgarije werken vooral in de ‘zakelijke dienstverlening’. Dat is een brede term waar onder meer uitzendwerk onder valt, maar ook schoonmaakwerk en beveiliging. Daarentegen werken Italianen, Spanjaarden en Portugezen vaker in het onderwijs, de zorg of bij de overheid. Gemiddeld zal je in de horeca het vaakst een Griek of Italiaan tegenkomen.

Seizoensarbeid Grote afwezige in dit lijstje is de landbouw, gedaan door de vele seizoensarbeiders die de laatste weken veelvuldig in het nieuws waren. Een deel daarvan sjoemelt met hun werkloosheidsuitkering, onthulde ‘Nieuwsuur’. Maar die seizoensarbeiders komen amper voor in dit onderzoek omdat het CBS zich beroept op mensen die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Dat is pas vanaf vier maanden verplicht in Nederland, en daarmee voor veel seizoensarbeid niet nodig. “Als ik elk jaar een paar maanden naar Nederland zou komen om in de tuinbouw te werken, zou ik me ook niet elke keer opnieuw inschrijven bij de gemeente”, zegt Van Mulligen. De seizoensarbeiders die zich wél inschreven in hun woonplaats komen dus wel terug in de nieuwe statistieken. Maar het CBS weet niet hoe groot dat aandeel is.

Binnen vijf jaar weer weg Tegelijk met dit onderzoek naar wat buitenlandse werknemers hier doen en met hoeveel ze zijn, publiceert het CBS donderdag ook hoelang ze gemiddeld blijven. Beginpunt van dat tweede onderzoek is 2011, toen er 31.000 nieuwe migranten naar Nederland kwamen om te werken. Daarvan waren er eind 2016 nog 12.700 over. De meesten zijn binnen vijf jaar dus weer weg. Met name 2012 kende een uittocht van de personen die hier in 2011 heen kwamen. Daarna, richting 2016, vertrokken elk jaar minder mensen. Zo’n 40 procent van alle nieuwe arbeidsmigranten in 2011 waren kenniswerkers. Die werken veruit het meest in loondienst en moeten boven een bepaalde inkomensgrens zitten om in die categorie terecht te komen. Het vaakst werken zij bij onderzoek- en adviesbureaus. Daarnaast komen ze vooral terecht in de informatietechnologie (IT), handel, de grondstoffenindustrie en het onderwijs. Hofleverancier is India, maar ook uit Polen en het Verenigd Koninkrijk komen veel kenniswerkers.

