De ME maakt een einde aan de bezetting van een varkensboerderij door dierenactivisten

Alle demonstranten die zich hadden verschanst in de stal, zijn daar uit, meldt de politie. Enkele tientallen van hen zijn aangehouden. Het gaat om activisten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren, aldus de politie.

Ruim honderd demonstranten zaten vandaag de hele middag en avond tussen de varkens in de grote stal van een willekeurig uitgekozen boerderij in Boxtel, tientallen anderen demonstreerden buiten. Al snel stroomden kwade boeren toe uit de omgeving, sommigen op hun trekker, als tegenactie.

De politie hield de twee groepen uit elkaar en probeerde intussen te bemiddelen tussen de eigenaar van de boerderij en de actievoerders. Uiteindelijk moest de ME de stallen binnenvallen om een einde te maken aan de actie.

De activisten die zeggen op te komen tegen dierenleed horen bij de internationale actiegroep ‘Meat the Victims’. Die groep bezette al eerder boerderijen in Australië, Canada, Spanje en Engeland. Het is de eerste keer dat ze in Nederland actief zijn.

Huisvredebreuk

Volgens hun woordvoerder Jonathan Loogman eisten de actievoerders maandag allereerst dat de media toegang zouden krijgen tot de binnenkant van de stallen. “Het Nederlandse publiek heeft het recht om te zien wat er gebeurt op een varkensboerderij”. Een tweede eis was dat ze zieke dieren mee mochten nemen, om hen te verzorgen. Loogman: “Maar de boer en de politie willen op beide niet ingaan.” Hij meldde eerst dat de demonstranten dan net zo lang zouden blijven zitten tot ze gearresteerd worden. Maar de stank van ammoniak in de stallen had wel al een van de actievoersters doen flauwvallen. Loogman: “Als velen last van hun luchtwegen krijgen daarbinnen, zou het kunnen dat we toch eerder de stal moeten verlatten.” Zover hoefde het niet te komen, want de ME greep in.

Anne Hilhorst, woordvoerster van de Nederlandse dierenactivisten van Wakker Dier, keurt de actie sterk af. “Onwenselijk,” zegt ze. “Ik ken deze groep activisten helemaal niet, we hebben van deze actiegroep ook nog nooit gehoord. Die boer wordt op deze manier heel erg geïntimideerd, het is huisvredebreuk, zo ga je niet met elkaar om, ook niet als je het niet me elkaar eens bent. En de varkens zullen ook enorm schrikken, zo voer je geen goede actie, wij keuren dit af.”

Loogman denkt dat het met de stress voor de varkens is meegevallen. “Een beetje stress misschien, toen we binnenkwamen. Dit is juist de mooiste dag van hun leven. Binnen zijn we stil en nemen biggetjes op schoot. Normaal krijgen deze dieren geen menselijke aandacht. In hun gewone leven ervaren zij veel meer stress, mensen moeten daar echt eens over gaan nadenken.”

Minister Carola Schouten (Landbouw) noemt de bezetting op Twitter ‘onacceptabel’. Zij vindt dat boeren hun werk moeten kunnen doen ‘zonder continu over hun schouder te hoeven kijken en geïntimideerd te worden’.