De markt voor cremeren floreert

Tot 1960 bedroeg het aantal crematies niet meer dan 4000 of 4 procent van alle uitvaarten. Daarna gaat het hard. In 2003 overstijgt het aantal crematies voor het eerst het aantal begrafenissen. Nu worden er jaarlijks 94.000 mensen gecremeerd, 63 procent van het totaal aantal overledenen. De stoffelijke overschotten worden verwerkt in 93 crematoria, een verdrievoudiging ten opzichte van eind jaren tachtig.

Onderzoeker Barend van de Kraats van The Alignment House verwacht dat de sector voorlopig blijft groeien. "Dat zit dan vooral in de toename van het aantal sterfgevallen, iets minder in de verdere relatieve toename van het aantal crematies." In 2050 overlijden er naar verwachting jaarlijks 200.000 mensen, tegen bijna 150.000 nu.

Hoewel crematie in de oudheid gebruikelijk was, is het in Nederland lang niet mogelijk. In 785 vaardigt de christelijke vorst Karel de Grote een algemeen verbod af op cremeren. Rond 1850 neemt de roep om crematie in West-Europa echter toe. De eerste crematie in het 'moderne' Nederland is in 1914 van de arts C.J. Vaillant, bestuurder van de 'De Facultatieve'. Deze vereniging zette zich sinds 1874 in om lijkverbranding mogelijk te maken. De organisatie wordt nu aangevoerd door VVD-voorman Henry Keizer.

Waar de 3500 Nederlandse begraafplaatsen meestal in eigendom zijn van gemeenten of stichtingen, zijn de crematoria voornamelijk in handen van commerciële organisaties. De grootste vijf, Dela, Yarden, Monuta, PC Uitvaart en De Facultatieve, bedienen zo'n 90 procent van de markt. In aantallen is de Facultatieve met zes Nederlandse en twee Duitse crematoria een van de kleinere van de vijf, maar het bedrijf is in binnen- en buitenland heel groot in onder meer de productie van ovens en het leveren van software voor de uitvaartsector. De andere vier marktleiders lopen voorop in het verzorgen van uitvaarten.

Met de verwachte groei van het aantal crematies staan er tientallen nieuwe crematoria in de planning. Monuta bouwt in onder meer Alkmaar, maar de uitvaartverzorger is terughoudend. 'De markt raakt verzadigd', zegt woordvoerder Nora Nowee, "dus kijken we kritisch naar de rentabiliteit van nieuwe crematoria." Tegelijk is de sector bezig met nieuwe ontwikkelingen. Alternatieven voor begraven en cremeren - het laten oplossen in vloeistof of het vriesdrogen van stoffelijke overschotten - zijn nu nog verboden, maar laten naar verwachting niet lang meer op zich wachten.

