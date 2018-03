De man, de angst, zijn slachtoffers en het publiek

De rij

Ze staan er al om kwart over zes in de ochtend, terwijl de deur pas om negen uur opengaat. De eerste twintig geïnteresseerden zullen wellicht de rechtszaal halen, de grofweg tachtig overigen moeten het doen met een goed gesprek buiten in de rij.

Waarover spreken zij? Over de familie Holleeder. De rij is verdeeld. De meeste bezoekers zijn duidelijk op de hand van Astrid en haar zus Sonja. Komt wat in de rechtszaal wordt gemeld overeen met wat Astrid in haar boek 'Judas' heeft geschreven? Nee. Astrid beschrijft in haar boek het wedervaren van een ontspoorde en uiteengevallen familie uit de Amsterdamse Jordaan. De bewijzen dat haar broer de opdracht heeft gegeven voor een handvol moorden zijn niet in het boek te vinden, zegt Astrid. Die bewijzen komen aan de orde tijdens het nu lopende proces.

Al is het strafproces openbaar, er is slechts zeer beperkt ruimte om als burger direct en met eigen ogen de ontwikkelingen te volgen. Een straalverbinding met een zaaltje in de buurt? De Amsterdamse rechtbank laat het bij de magere voorzieningen in De Bunker, de extra bewaakte rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Een in der haast geregelde perskaart mag niet baten. De pak 'm beet twintig journalisten in de zaal vormen nu de enige garantie voor de openbaarheid. De blogs en de tweets die de zaal verlaten, zijn het voedsel voor de nieuwsgierigen in de rij. Er is binnen veel te horen, maar niets te zien. De getuigende zussen Holleeder zitten afgeschermd in een hok. Sander Janssen, een van de twee advocaten van Willem, krijgt de zussen te zien. De rechtbank en de twee officieren hebben ook zicht op wie er in het hok zit, maar Willem niet.