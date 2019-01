De man achter BioStabil verdedigt zijn ‘geneeskrachtige’ hanger tot de laatste snik

Een beetje ironisch is het wel: de magnetische hanger die stress moet wegnemen, levert de bedenker de laatste vijftien jaar juist veel hoofdbrekens op. Al sinds 2004 ligt Bruno Santanera van de BioStabil in de clinch met consumentenprogramma ‘Radar’ en de TU Delft, die ze voor een vernietigende uitzending daarover raadpleegde. Vandaag culmineert die strijd in een zitting bij de Raad van State.

Lees verder na de advertentie

Even vriendelijk als gedecideerd zegt Santanera dat hij niet zal stoppen met procederen tegen het onrecht dat hem in zijn beleving is aangedaan. “Nooit, nooit van mijn leven”, meldt hij vanuit zijn woonplaats Godlinze, een gehucht onder Delfzijl. Zijn hanger zou zaken als hoofdpijn, ontstekingen maar ook een langzaam werkende schildklier tegengaan. Daarvoor vangt die een overschot aan positieve of negatieve spanning af, is de uitleg.

Antoinette Hertsenberg doet de BioStabil af als een veel te dure koel­kast­mag­neet

Vóór de Radar-uitzending van 8 maart 2004 gaat zijn vermeend geneeskrachtige sierraad zo’n 250.000 keer per jaar over de toonbank. Bekende Nederlanders als Tineke de Nooij, Imca Marina en Frans Bauer omarmen het kleinood en de tv-kijker ontkomt niet aan Tell Sell-spotjes. Totdat presentatrice Antoinette Hertsenberg het in haar programma afdoet als een veel te dure koelkastmagneet.

Aarde uit Zaïre Ten eerste maakt een Groningse hoogleraar daarin gehakt van het lading-verhaal: áls mensen al een positieve of negatieve lading krijgen van stress, kun je dat volgens hem niet afvangen met een hangertje. Een juwelier schat de zilveren versie van dat hangertje vervolgens op 40 euro, in plaats van de gevraagde 119. Verder treffen onderzoekers van de TU Delft er iets in aan dat lijkt op een goedkope magneet, terwijl de producent zei dat er samengeperste aarde uit Zaïre en wat mineralen in zitten. Hoe is die BioStabil nog te verdedigen? Santanera’s jurist betoogt vandaag bij de Raad van State dat de TU Delft helemaal geen diepgravend onderzoek heeft gedaan, ook al presenteerde Radar dat zo. Hij zegt daarachter te zijn gekomen nadat hij een klacht indiende bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. “Het kan daarom nog altijd zo zijn dat er meer dan een gewoon magneetje in de hanger zit.” Het stukje uit Radar geeft daar in elk geval geen uitsluitsel over, meent de advocaat. Radar en de TU Delft speelden vuil spel Werner van Bentem Daarnaast vermoedt hij dat een deel van de onderzoeksresultaten naderhand is verwijderd. Daardoor zou hij niet meer kunnen concluderen wat de uitkomst was van dat, volgens Van Bentem, summiere onderzoek.

Vuil spel Van Bentem spreekt van ‘vuil spel’ van zowel Radar als de universiteit. Volgens hem zijn de beelden gemanipuleerd om het bedrijf van Santanera in het Groningse Godlinze louche te doen overkomen en zijn sommige van diens uitspraken uit hun verband gehaald. “Het lijkt of het programma één doel had: dit product naar de knoppen helpen.” Toch is de huidige zaak alleen tegen de TU Delft aangespannen. Dat komt omdat Santanera eerdere zaken tegen Radar verloor. Van bedrog door Radar was volgens de rechters geen sprake en heropening van die zaak is niet meer mogelijk. Dat Santanera een vechter is die niet opgeeft, blijkt niet alleen uit het korte telefoongesprek daarover. Voor zijn bedrijfspand in Godlinze zien bezoekers nog altijd een groot bord waarop Antoinette Hertsenberg staat afgebeeld met de tekst: ‘TROS RADAR BEDRIEGT DE KIJKER’. In 2016 liet de ondernemer nog 1,5 miljoen folders drukken met eenzelfde boodschap.

Lees ook: