De malheur die onder zijn voorganger inzette, blijft Fred Rutten achtervolgen

Het is goed toeven aan de Avenue Théo Verbeeck, de laan die langs het Constant vanden Stockstadion van Anderlecht loopt. Bij uitspanningen met illustere voetbalnamen als Le But, La Coupe en Le Fair Play staan de bierpompen wijd open, het goudgele vocht doet prima dienst om de patatjes stoofvlees en broodjes braadworst weg te spoelen. Wie goed zoekt, kan zelfs een portie slakken bestellen. Het is een uur voor de belangrijke wedstrijd tegen Royal Antwerp FC, maar de aandacht wordt stevig afgeleid door de ontknoping van Vlaanderens Mooiste, zoals de Ronde van Vlaanderen ook wel te boek staat. Vragen over Anderlecht moeten even wachten, wielrennen gaat even voor.

Niet alleen de supporters morren, ook oud-spelers buitelen over elkaar heen om dit matige elftal te kapittelen

Het komt de supporters ook wel goed uit, want veel positiefs valt er over hun helden nu ook weer niet te melden. Paars-wit slaat dit seizoen grauwgrijs uit. Met hangen en wurgen werd de play-off 1 gehaald, de Vlaamse benaming voor de kampioenspoule van zes ploegen waaruit na tien speelronden de nieuwe kampioen tevoorschijn komt. Reeds voor speeldag drie is Anderlechts rol die van figurant. Van koploper Racing Genk werd met duidelijke cijfers (3-0) verloren, het thuisduel met rivaal Club Brugge liep ook uit op een sof (2-3). Dat was tamelijk uniek: de laatste keer dat blauw-zwart als winnaar van het Anderlecht-veld liep, betaalden ze nog met franken. De nederlaag had tot gevolg dat de statigste club van België niet meestrijdt om de landstitel, maar alle zeilen bij moet zetten om Europees voetbal te halen. Het mislopen daarvan, voor het eerst sinds 1964, zal pas echt een revolte teweegbrengen. Nu overheerst vooral de berusting.

Ook bij trainer Fred Rutten die drie maanden geleden het stokje overnam van Hein Vanhaezebrouck die met dit Anderlecht zelfs plaatsing voor de kampioenspoule dreigde mis te lopen. Maar ook onder de man uit Wijchen gaat het niet veel beter, hoewel hij niet als de hoofdschuldige wordt gezien van de chaos bij Les Mauves (de paarsen). De vingers wijzen meer naar eigenaar/voorzitter Marc Coucke, de mega-investeerder die de club aan het begin van dit seizoen voor 80 miljoen euro overnam van de familie Vanden Stock. Coucke verdiende zijn geld met de verkoop van Omega Pharma en investeerde zijn centen daarna in de meest uiteenlopende projecten zoals horloges voor bejaarden, een koekjesfabriek en een dierentuin. Ja, en dus ook in een voetbalclub.

En dat hij zich dan ook bemoeit met de opstelling of in de rust de kleedkamer inloopt voor het verstrekken van wat tactische tips, dat moet de dienstdoende trainer dan maar even voor lief nemen. Vanhaezebrouck deed dat niet en kreeg z'n congé, Rutten heeft nog geen ongewenst bezoek ontvangen in de rust.