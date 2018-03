De macht van supporters is groot, blijkt keer op keer in voetballand

Vijf supportersverenigingen hadden elkaar 'eens recht in de ogen gekeken' en geconcludeerd dat ze hun club niet meer herkenden. Daar was één schuldige aan: de trainer. Van de Looi concludeerde niet veel later zelf dat hij beter kon vertrekken.

De macht van supporters is groot binnen een voetbalclub, zo bleek maar weer. En niet voor het eerst. Supporters hebben vaak succes, als een initiatief op een juiste manier wordt ingezet. Deze week kwamen daar weer voorbeelden bij. Zo verkondigden FC Twente-topmannen Gert-Jan Verbeek (coach) en Jan van Halst (technisch manager) dat ze dit seizoen niet meer aanschuiven bij voetbal-praatprogramma's.

De supportersvereniging 'Twente, verenigt!' had gezegd dat beide mannen daarmee alle 300.000 Twente-fans tegen de schenen hadden getrapt. Dat aantal lijkt overdreven, maar Van Halst gaf toe dat in deze fase (FC Twente is degradatiekandidaat) 'alles in een verkeerd daglicht wordt geplaatst'.

Drukmiddel

Dreiging is in het voetbal vaak al voldoende als drukmiddel. Ludieke dreiging, zoals toen Ajax-coach Marco van Basten in 2009 door een teleurgestelde fan voor 'pannekoek' werd uitgemaakt, maar ook imponerende dreiging, zoals bijvoorbeeld Dwight Lodeweges meemaakte toen hij vier jaar geleden aankondigde dat hij van Cambuur Leeuwarden naar de grote rivaal Heerenveen overstapte. Supporters drongen het stadion in uit woede, Lodeweges moest rennen.

Het lijntje tussen dreigen en overgaan tot fysieke intimidatie is dun. De cowboytaferelen in Griekenland, waar de voorzitter van Paok Saloniki afgelopen weekeinde met pistool in een holster het veld op kwam om een beslissing van de scheidsrechter aan te vechten, zorgden zelfs in het heetgebakerde voetballand Griekenland voor een schok. De arbiter had in de wedstrijd tussen Paok en AEK uit Athene een doelpunt van Paok afgekeurd wegens buitenspel, en dat zinde voorzitter Ivan Savvidis niet.

Savvidis schoot uiteindelijk niet vanuit de heup, verontschuldigde zich dinsdag voor zijn doldwaze actie, maar de wedstrijd was al gestaakt en zelfs de Griekse premier Tsipras vond het nodig op te merken dat de 'gordiaanse geweldsknoop' in Griekenland moest worden doorgehakt.

Voetbal is emotie, en sentiment kan zo omslaan.

Ook op andere plekken eisen supporters een (negatieve) hoofdrol op. Dat gebeurde afgelopen weekeinde zowel bij West Ham United in Engeland als bij Lille in Frankrijk. Daar liepen boze supporters het veld op uit onvrede over de resultaten. In Engeland werden de twee eigenaren van de club om veiligheidsredenen weggehaald uit het stadion, in Frankrijk werden 'eigen' spelers geschopt.