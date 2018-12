De machinist als bijrijder van de robot

Als auto’s zelfstandig kunnen rijden, dan moeten treinen dat zeker kunnen. Een locomotief op een vast railtraject ontmoet immers onderweg minder obstakels dan een auto op het wegennet.

Toch drukte minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur pas gisteren op de knop voor de eerste proefrit met een deels autonoom rijdende goederentrein. ‘Metrosystemen en luchthavenshuttles zijn hier al erg ver mee. Conventioneel spoor loopt achter. Die achterstand willen we inhalen’, stelt spoorbeheerder ProRail.

Het was dan ook een goederentrein met de minister, Eringa en twee machinisten aan boord die gisteren voor de eerste autonome proefrit vertrok vanaf rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, waar ook de Betuwelijn loopt. Die goederenlijn verwerkt jaarlijks 20.000 containertreinen om spullen vanuit de Rotterdamse haven richting Duitsland te krijgen. De locomotieven die de wagons trekken, zullen op termijn voor een deel autonoom sturen. Het gaat in eerste instantie om het spoor tussen Rotterdam Waalhaven en het Gelderse Valburg, waar een containeruitwisselpunt komt.

Autonoom sporen

Het grote robotbrein achter deze nieuwe manier van rijden is het veiligheidssysteem ATO ( Automatic Train Operation). Dat wordt daarbij geholpen door camera’s en sensoren die op de locomotief zijn geplaatst. Met de bestaande en voor het eerst in Europa op deze manier toegepaste techniek is het mogelijk treinen op verschillende niveaus van zelfstandigheid het spoor op te sturen. Het hoogste niveau van autonoom sporen is als er geen mens meer aan te pas hoeft te komen om een trein te laten rijden. Daar is ProRail nog lang niet. Machinisten blijven voorlopig nodig, verzekert Pier Eringa van ProRail: “Die worden met dit systeem, net als piloten in een vliegtuig, maximaal ondersteund in de cabine. Het is dus niet in plaats van, maar ernaast.”

Vakbond FNV is er niet gerust op. “Desnoods roepen wij alle machinisten van Nederland op om deze testen te blokkeren”, zei vakbondsbestuurder Henri Janssen al, toen de proeven op de Betuweroute werden aangekondigd. Volgens Eringa zal de machinist slechts een andere rol krijgen, als een soort bijrijder van de robot. “Beroepen veranderen nu eenmaal. Wilt u een operatie door een chirurg of een robot? Die vraag komt ook dichtbij. Wij willen dit en wij zullen ook wel moeten.”