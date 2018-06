De lul-niet-lolly moet kletsende concertgangers de mond snoeren

Hij had een eurekamoment. De lolly zou zijn grote ergernis - voortdurend geklets tijdens concerten - kunnen verhelpen! Dus voerde Het Paard in februari de zogeheten lul-niet-lolly in. Iedere luidruchtige concertganger krijgt nu demonstratief een lolly overhandigd.

Inmiddels krijgt het initiatief navolging. De snoepjes zijn vanaf dit weekend verkrijgbaar bij 22 concertpodia door heel Nederland, maakt Het Paard bekend. Daarnaast beginnen al die podia samen een campagne om de lolly's en de gewenste stilte tijdens concerten bekender te maken.

Nederlanders kletsen zo veel dat internationale artiesten inmiddels spreken over de 'Dutch Disease'.

Moeten bezoekers voortaan zwijgend naar binnen en zwijgend naar buiten? "Natuurlijk mag er gepraat worden", zegt initiatiefnemer De Wit. "Het moet wel gezellig blijven. Maar soms kan voortdurend geklets als hinderlijk worden ervaren." In de meeste gevallen zal een luide prater niet eens doorhebben dat het overlast geeft en is een kleine attendering voldoende, denkt De Wit. Andere zalen die meedoen zijn 013 in Tilburg, De Oosterpoort in Groningen, Doornroosje in Nijmegen, Rotown in Rotterdam en De Effenaar in Eindhoven.

Het is - al het enthousiasme van podia ten spijt - de vraag of de lolly's het babbelzieke Nederlandse publiek zoet houden. Nederlanders kletsen zo veel dat internationale artiesten inmiddels spreken over de 'Dutch Disease'. De podia hopen dat de lolly een geneeskrachtig medicijn blijkt.