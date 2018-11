De Lion King, daar zijn er nu dus twee van

Vrijdag zette filmproducent Disney de eerste trailer van de remake van de film ‘The Lion King’ online. Mét, na 41 seconden, de welbekende brul. ‘Kippevel’, schreven fans op social media als Facebook en Twitter, waar de beelden massaal gedeeld werden. Vrijdagavond had het officiële filmpje al dertien miljoen ‘views’. Op YouTube volgden snel tientallen video’s waarin fans enkel reageerden op de nieuwe trailer, vergezeld van oerkreten of tot tranen geroerd .

Het filmpje begint na enkele seconden met de illustere woorden van leeuwenkoning Mufasa, opnieuw vertolkt door James Earl Jones. ‘Alles wat het licht raakt, is ons koninkrijk’, zegt hij. De kenner weet dat de woorden bedoeld zijn voor zijn pasgeboren zoon Simba, de beoogde opvolger van de troon op Pride Rock.

Simba‘s ogen

Vanaf 17 juli is The Lion King te zien op het witte doek en de trailer voorspelt veel goeds. Regisseur Jon Favreau, bekend van zijn Disney-remake van ‘The Jungle Book’, gebruikt anno 2018 computertechnieken waar men bij het maken van het origineel uit 1994 alleen van kon dromen. De ogen van jonge prins Simba lijken te leven, zijn vacht is letterlijk haarfijn en de eerste nagemaakte vergezichten van de Afrikaanse savanne verdienen het stempel spectaculair.

Maar er is ook kritiek op de remake, van mensen voor wie er maar één The Lion King is. Klassiekers verdienen geen nieuw jasje, vinden zij. Simba heeft nog niet op het commentaar gereageerd, maar vermoedelijk zou hij zeggen: ‘Hakuna Matata’. Maak je geen zorgen.