De linguïstische superheld van Mexico-Stad

Mijn persoonlijke favoriet is de Gordon Bleu Burger. Nee, dat is geen spelfout van ondergetekende. Het staat daadwerkelijk zo in het menu, waar er eigenlijk Cordon Bleu zou moeten staan. Sowieso is het een menukaart vol spelfouten; even onder de Gordon Bleu vind je de Chiken Special, die je met French Fris kunt bestellen.

Het burgertentje staat daarin niet alleen. Mexico-Stad is een stad van spelfouten, vooral waar het uit het Engels en andere talen geleende woorden en namen betreft. Zo is er bijvoorbeeld een Miky Mous-peuterspeelzaal vlak bij het appartement waar ik enkele jaren geleden woonde, en staat daar niet ver vandaan een Muskle Car-garage.

Hun eigen taal sparen de Mexicanen ook niet. Overal in de stad zijn winkeltjes en restaurantjes te vinden waar reclameborden en eigennamen verkeerd geschreven staan; servisio in plaats van servicio, of vaños in plaats van baños (toilet). ¡Ke rico! (Wat lekker!) leest het reclamebord van een snoepwinkel in het centrum, waar que had moeten staan.

De meeste Mexicanen halen hun schouders op over de taal­ver­vui­ling, de kwaliteit van het onderwijs is nu eenmaal belabberd

De meeste hoofdstedelingen halen er hun schouders over op, en stellen dat het nu eenmaal zo is. Ze wijten de massale taalvervuiling aan de belabberde kwaliteit van het onderwijs in hun land, en dat is geen overdrijving. Op bijna alle vlakken, inclusief taalonderwijs, bungelt Mexico hopeloos onderaan in de ranglijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).