De lijst met sjoemeldiesels wordt almaar langer

Dat doet bijna elke diesel, maar dat is op zich niet verboden. Wel strafbaar is de installatie van zogeheten sjoemelsoftware die uitsluitend is geïnstalleerd om testresultaten te manipuleren. Dat is waarschijnlijk het geval bij de Suzuki’s en Jeeps, stelt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Het OM moet nu beoordelen of Suzuki een strafbaar feit heeft gepleegd

Diesels zijn uitgerust met een softwaresysteem dat de uitstoot van schadelijke gassen beperkt. Bij de onderzochte diesels van Suzuki en Jeep werkte het systeem alleen in de testomgeving. Dat is toegestaan, mits de autofabrikant aannemelijk maakt dat het systeem zichzelf alleen uitschakelt omdat de motor anders schade oploopt.

Zo bleek de Suzuki meer stikstofoxide uit te stoten als de test langer duurde dan normaal © TR Beeld

Dat is bijvoorbeeld het geval bij diesels van Opel en Chevrolet, twee merken die de RDW ook onderzocht. Bij de oude testen reden de auto’s best schoon, maar nieuwe testen op de weg lieten een veel hogere uitstoot van stikstofoxide zien. Dat komt doordat het emissiebeperkende systeem zichzelf uitschakelt als de temperatuur onder een bepaalde waarde komt. Bij Opel ligt de temperatuur op 14 graden, bij Chevrolet op 18 graden. In de testomgeving komt de temperatuur nooit onder de 18 graden waardoor de auto’s schoner lijken dan ze op de weg zijn.

Updates Het argument van motorschade door Chevrolet en Opel noemt de RDW ‘aannemelijk’. De Jeep Cherokee en de Suzuki Vitara kwamen daar niet mee weg. Zo bleek de Suzuki meer stikstofoxide uit te stoten als de test langer duurde dan normaal. Dat duidt er volgens de RDW op dat de software mogelijk ingericht was om tijdens de test andere resultaten te geven. Het OM moet nu beoordelen of Suzuki een strafbaar feit heeft gepleegd. Suzuki heeft inmiddels een update voor de software gemaakt die het probleem verhelpt. De Jeep Grand Cherokee heeft ook een update aangekondigd omdat de auto veel viezer bleek als het met een warme motor aan een test begon, iets dat ook buiten de normale procedure valt. Sinds het dieselschandaal twee jaar geleden losbrak, blijkt dat bijna elke autofabrikant diesels heeft die meer uitstoten dan de officiële cijfers aangeven. Daarom gaan nationale keuringsinstanties vanaf september werken met testen op de weg in plaats van uitsluitend in laboratoria.

