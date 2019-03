De Ligt is weer iets wijzer door de lessen van Sané

Matthijs de Ligt praat zondagavond bijna als een trainer na afloop van Nederland-Duitsland (2-3). Achter hem ligt een leerzame avond, stelt hij in de mixed zone van de Johan Cruijff Arena, waar Oranje in de slotfase alsnog een nederlaag moest incasseren in de EK-kwalificatiewedstrijd.

De belangrijkste les? De Ligt begint een verhaal over het team, zoals de Ajacied vaker de eendrachtige samenwerking binnen zijn elftal benadrukt. “Als onze aanvallers druk naar voren geven, wordt het ook wat makkelijker voor ons achterin, zodat wij hun lopers beter kunnen opvangen.” Met ‘wij’ bedoelt De Ligt (19) – naast zichzelf – ook Van Dijk, zijn collega in het centrum van de verdediging.

De eerste helft tegen Duitsland was bepaald niet makkelijk, benadrukt De Ligt. “Ze speelden met veel lopende mensen. Dat hadden we wel verwacht, maar ja, daar moet je dan wel een antwoord op vinden”, legt hij de vinger op de zere plek. Oranje vond dat antwoord pas na rust, toen het alle schroom van zich afwierp en terugkwam tot 2-2. De Ligt, opnieuw in trainerstaal: “Toen was de druk naar voren wel goed, waardoor zij genoodzaakt waren de lange bal te geven.”

Heel moeilijk

Huiswerk voor Oranje? Zeker. En niet in de laatste plaats voor De Ligt, die het moest opnemen tegen twee vaardige, beweeglijke spitsen, Sané (Manchester City) en Gnabry (Bayern München). Beiden troffen een keer doel tegen Oranje. De Ligt duelleerde vaak met Sané. Hoe lastig een dergelijke opponent voor hem is? De Ligt fronst eens met zijn wenkbrauwen. “Heel moeilijk”, zegt hij. “Ik ben een centrale verdediger en sta normaal gesproken niet tegenover zulke snelle aanvallers. Die staan meestal aan de zijkanten. Voor mij was het een goede test. De eerste helft was zeker niet geslaagd. Sané had echt de overhand. Maar ik denk dat ik me in de tweede helft goed herpakt heb.”

Ik ben een centrale verdediger en sta normaal gesproken niet tegenover zulke snelle aanvallers Matthijs de Ligt

De Ligt herstelde zich inderdaad tegen Duitsland. Met zijn aansluitingstreffer, zijn eerste interlanddoelpunt, als bezegeling van die rehabilitatie. Maar ja, wat was het waard na een avond waarop Oranje net iets te licht werd bevonden in een internationaal topduel? De Ligt, nog natreurend in zijn vrijetijdskleding: “Dit is echt heel zonde.” Vervolgens, zoekend naar verklaringen: “Misschien was er wel te veel jeugdig enthousiasme, dat we toch die 3-2 willen maken.”

Typisch Nederlands. Aan de andere kant, voegt De Ligt eraan toe, Oranje had na de gelijkmaker van Depay twee opties: zo doorspelen, wat eigenlijk goed ging, of ietwat terugplooien en geconcentreerd blijven. Nederland deed het eerste, maar ontbeerde de concentratie, waardoor Schulz Die Mannschaft naar de winst kon schieten. Koeman nam dat zichzelf kwalijk. Hij had wellicht defensief moeten wisselen. “Dat is dan een fout van mij”, zei de bondscoach erover op de persconferentie.

De Ligt kan erin meegaan. Hij knikt instemmend bij de analyse van Van Dijk, die meent dat het Nederlands elftal nog een lange weg te gaan heeft en qua organiserend vermogen moet groeien. “We komen natuurlijk kort bij elkaar, zijn drie maanden weggeweest en dan is het zoeken naar de organisatie. Hoe meer je samenspeelt, hoe meer je finetunet. Je ziet dat het – vanwege de beweging bij Duitsland – lastig is voor ons.”