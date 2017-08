De liefde voor hummus verandert het Amerikaanse landschap

Een druipende burger op een zompig broodje laat de gemiddelde Amerikaan zich echt niet ontnemen. Toch is hij bewuster gaan eten. Hij kiest vaker voor een linzenkoekje of een broodje falafel of hij dipt zijn groenten in hummus. Dat is terug te zien op de uitgestrekte akkers van landbouwstaten als Noord-Dakota, Montana en Nebraska. Op de grond waar boeren generaties lang graan verbouwden, staan nu plantjes met kikkererwten en linzen.

Dit jaar verbouwen Amerikaanse boeren op 18,5 miljoen hectare graan. Dat is een oppervlakte van ruim vier keer Nederland, inclusief Waddenzee en IJsselmeer. Hoe imposant ook naar Nederlandse maatstaven, de afgelopen honderd jaar was het aantal hectare met graan niet zo klein als nu.

Dat heeft te maken met de lage prijzen voor graan. Liever kiezen de Amerikaanse boeren voor andere gewassen, zoals peulvruchten. Het aantal vierkante kilometers met kikkererwten steeg het afgelopen jaar met 86 procent, laten cijfers zien van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Vergelijkbare getallen zijn er voor de akkers met linzen.

Tot voor kort waren linzen en kikkererwten er vooral voor de liefhebbers van biologische winkels. Tegenwoordig gaan de peulvruchten ook grif over de toonbank in reguliere supermarkten. Niet alleen in potten en zakken, maar ook verwerkt in energierepen en pasta.

Belangrijkste voedsel

Ook in Europa stijgt de verkoop van kikkererwten en linzen, maar minder snel dan in de VS. Deze producten zitten van oudsher al meer in het Europese dieet verwerkt, met name in Zuid-Europa.

Toch blijft graan nog altijd het belangrijkste voedsel voor de wereldbevolking. De verwachting is dat de wereldbevolking dit jaar meer tarwe, haver, rijst, gerst en andere graansoorten nuttigt dan ooit tevoren.

Tegelijkertijd nemen de oogsten af. Niet alleen in de Verenigde Staten, ook in bijvoorbeeld Nederland is dat te zien. Rusland springt in het gat dat de Amerikanen achterlaten, maar dat is niet voldoende om de vraag bij te houden.

Tot problemen leidt dat niet. De wereld heeft 478 miljoen ton aan graan in reserve. Dat is goed voor bijna een kwart van het jaarlijkse verbruik.