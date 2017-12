De liefde voor het bestaan op het moment van doodgaan

De zangeres was in felrood gekleed, droeg een parelsnoertje en zong met zwakke stem de hit uit haar rijke repertoire: 'We'll Meet Again'.

Het was een ontroerende mix tussen podium en privé. Familiefilmpjes ('kijk papa daar weer eens gek doen') wisselden af met hoogtepunten uit Lynns zangcarrière: haar BBC-radioprogramma 'Sincerely Yours' in de oorlog, haar optreden voor de Britse troepen in Burma, haar tv-shows in de jaren zestig en zeventig en haar laatste publieke performance in 1995, bij de herdenking van vijftig jaar vrede.

Andere grote artiesten zongen haar lof. Paul McCartney: "Ze is familie, ook voor hen die haar nooit hebben ontmoet." Songwriter Tim Rice: "Ze weet de boodschap van een lied exact over te brengen." Barry Humphries ('Dame Edna'): "Haar stem was samen met die van Churchill de belangrijkste van de Tweede Wereldoorlog." Veteranen schoten vol toen zij die stem weer hoorden.

De eeuweling maakte een gelukkige indruk. Ze relativeerde en lachte. En maakte grapjes over haar 'White cliffs of Dover': "Bluebirds bestaan helemaal niet in Engeland."