De liefde tussen Federer en Parijs is wederzijds

Het lijkt wel een finale, de training van Roger Federer op Roland Garros. Zo vol zit het Court Suzanne-Leng­len als de twintigvoudig grandslamkampioen uit Zwitserland de baan betreedt. Nagenoeg elk stoeltje is bezet. Mensen dringen bij de uitgang om een glimp op te vangen van Federer, die na drie jaar afwezigheid weer terug is in Parijs.

Om te laten zien dat de liefde wederzijds is, draagt hij een wit shirt met een rood hart met de letters Parijs ernaast. “Als je iets in het leven mist, ben je blij als je het weer hebt”, zegt hij een dag voor het toernooi. De staande ovatie krijgt de Zwitser een dag later weer, als hij aan zijn eerste ronde begint tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. Federer wint met 6-2 6-4 6-4 en geniet van de ambiance op het vernieuwde Court Philippe Chatrier. “De ontvangst die ik vandaag heb gekregen was ongelofelijk. Het was heel mooi om een vol stadion te zien in een eerste ronde. Het was prachtig. Ik ben heel, heel erg gelukkig.”

Veel fans vroegen zich af of de 37-jarige Zwitser ooit nog wel te bewonderen zou zijn op Roland Garros, dat hij in 2016, 2017 en 2018 miste. Drie jaar geleden liet hij Parijs voor het eerst aan zich voorbijgaan nadat hij zeventien jaar op rij acte de présence had gegeven. Knie- en rugklachten zaten hem toen in de weg. In de twee jaar erna voelde spelen op gravel ‘niet goed voor zijn gezondheid’.

Pensioen Geruchten over een aanstaand pensioen, waardoor hij Roland Garros dit jaar misschien als afscheid zou spelen, wees Federer resoluut van de hand. “Het doel was altijd om te spelen, maar toen gebeurde wat er gebeurde. Eerst de knie en de rug in 2016. Daarna voelde het voor mijn gezondheid niet goed om te spelen. En ineens ben je er drie, vier jaar niet.” Als je iets in het leven mist, ben je blij als je het weer hebt Roger Federer Of het nou een afscheid is of niet, in meerdere opzichten is dit een jubileumeditie voor Federer op Roland Garros. Twintig jaar geleden speelde hij op het tennispark naast het Bois de Boulogne zijn eerste grandslamtoernooi. Tien jaar geleden won hij Roland Garros. Zijn terugkeer brengt nostalgie. “Mijn herinneringen gaan ver terug”, zegt Federer. “Ik speelde hier het juniorentoernooi in ’98, kreeg een wildcard in ’99, twintig jaar geleden. Ik speelde nog tegen Pat Rafter op Suzanne Lenglen.” Hij kan zich ook de wedstrijd tussen zijn landgenoot Martina Hingis en Steffi Graf nog goed herinneren, de zinderende finale die wordt beschouwd als een van de beste vrouwenwedstrijden ooit gespeeld. Graf pakte de titel nadat Hingis een voorsprong weggaf, huilend de baan verliet en pas op aandringen van haar moeder naar de prijsuitreiking ging. “Martina deed dingen op mijn leeftijd, ik weet niet hoe ze het deed, toen ik voor mijn gevoel nog in de luiers zat. Ze was al nummer één van de wereld, ik speelde nog juniorentoernooien. Op een dag was ik ineens zelf onderdeel van het systeem, en tien jaar geleden won ik. Dat was een droom die uitkwam.” Het voelt alsof ik goed tennis speel, maar of het genoeg is voor de topjongens? Roger Federer Roland Garros veranderde. Het Court Philippe Chatrier kreeg een nieuw uiterlijk. De verbouwing is nog in volle gang. In het trappenhuis dwarrelt het stof nog rond. Volgend jaar komt het dak er pas op, waardoor de partijen op het centercourt niet langer onderbroken worden door een regenpauze.

Groter racketblad Federer veranderde mee in de tijd dat hij een recordaantal van twintig grandslamoverwinningen vierde. Hij schakelde over op een groter racketblad, paste zijn jaarschema aan op zijn leeftijd. Zijn eeuwige trouw aan sponsor Nike verbrak hij vorig jaar op Wimbledon, toen Federer zich voor het eerst in het Japanse Uniqlo stak. Ook privé was er geluk. Federer werd vader van twee tweelingen en is al bijna zijn hele tennisleven gelukkig met vrouw Mirka. De Zwitser heeft alles wat zijn hart begeert. En toch is hij op 37-jarige leeftijd nog steeds gedreven om een Grand Slam te winnen. Al rekent hij zich in Parijs op zijn minst favoriete baansoort niet meer tot de een van de favorieten. “Het voelt alsof ik goed tennis speel, maar of het genoeg is voor de topjongens als het eropaan komt? Ik weet niet of het in mijn racket zit. Het zal al een hele opgave worden om ver te komen.”

Robin Haase verliest in eerste ronde Bij zijn persconferentie na afloop blijft Robin Haase graag even staan. “Als ik nu ga zitten, sta ik niet meer op”, zegt hij na zijn verlies in de eerste ronde op Roland Garros. Haase moest zondag zijn meerdere erkennen in de Duitser Philipp Kohlschreiber: 4-6 4-6 7-6 1-6. De 32-jarige Hagenaar kampt al jaren met knieklachten en voelde in de vierde set bij 4-1 dat zijn knie ‘op’ was. Dat gevoel zit hem al jaren dwars. Vorig jaar vreesde hij dat de chronische blessure per direct een einde aan zijn carrière zou maken toen hij na een wedstrijd niet meer kon lopen. Haase ging door. “Ik kan nu weer drie uur spelen zonder dat mensen iets aan me zien. De adrenaline helpt.” Ondanks fysieke klachten probeert Haase meer te genieten. De pijn maakt dat niet makkelijk. “Soms is het meer frustratie dan genieten. Maar ik probeer het wel.” Haase komt nog in actie in het dubbelspel op Roland Garros, waar hij met de Deen Frederik Nielsen een duo vormt.

