De levenslessen van Nimet Akdemir: 'Ik heb me te lang aangepast'

Les 1: Laat kinderen zelf uitvinden wat bij ze past

Lees verder na de advertentie

“Mijn ouders kwamen in de jaren zeventig als gastarbeiders naar Nederland om in de Van Nellefabriek te werken. Ik was nummer zes van de acht kinderen en de eerste die in Nederland werd geboren. Ondanks dat ik in Nederland woonde, in een Nederlandse buurt en op een Nederlandse school zat, was mijn omgeving Turks. Ik had geen Nederlandse vriendjes of vriendinnetjes, dat werd ook niet gestimuleerd. ‘Ga met je zusje spelen’, werd gezegd als ik me verveelde.

Ik zat niet op een sport of op muziekles. Thuis luisterden we niet naar de radio, er waren cassettebandjes met Turkse muziek en het weekend stond bol van familiebezoek. Er was altijd wel een bruiloft of besnijdenis die gevierd werd in een grote sportzaal met tl-verlichting. De gesprekken gingen over familie in Nederland en Turkije. Wie gingen er binnenkort verloven of trouwen, wie was er ziek of lag op sterven, hoe ging het met de kinderen?

In de Turkse cultuur gaat het niet om ‘ik’ maar om ‘wij’. Ik kan me geen enkel gesprek herinneren met mijn ouders over waar ik me mee bezighield, wat ik leuk vond of wilde gaan doen. Er werd nooit naar mijn mening gevraagd, dus hoefde ik er ook geen te vormen. Ik moest me aanpassen aan anderen en altijd lief, vriendelijk en zorgzaam zijn.

Mijn ouders zijn de liefste mensen op aarde, daarom heb ik me nooit tegen hen afgezet, ik kon simpelweg niet boos zijn. Maar ik herinner me een moment dat ik thuis de tv bij toeval op een kanaal zette waarop klassieke muziek te horen was. Toen wist ik: er is een wereld buiten dit huis, ik moet gaan. Ik wil erachter komen wat ik wil, wie ik ben en wat ik mooi vind.”