De leerling nadert de meester

De eerste voorzichtige aanval op zijn nu nog onaantastbaar lijkende positie sloeg Kramer afgelopen weekeinde in het Vikingschip van Hamar af. Hij veroverde er zijn negende wereldtitel bij de allrounders. Roest eindigde als tweede, Jan Blokhuijsen werd derde.

Met de dag van de grote ommekeer is Kramer nog niet bezig. “Natuurlijk weet ik dat die zal komen. Maar ik heb er zo veel voorbij zien komen. Het is tot nu toe niet gebeurd. En als het gebeurt, is het zeker Patrick.”

Het verloop van de tien kilometer rechtvaardigt de houding van Kramer. Halverwege nam de Fries vandaag resoluut afstand van zijn jonge opponent. Op de streep (13.10,45) was het verschil bijna een halve baan. “Ik moet nog veel op de tien kilometer verbeteren om in zijn buurt te komen”, zei Roest. “We zouden in het begin gelijkop rijden, hadden we afgesproken. Daarna zou Sven wel gas geven.”

Roest: “Het gat is best groot. Goed dat we deze zomer elke dag samen trainen. Ik moet veel sterker worden op alle afstanden. Dan pas zou ik hem uit kunnen dagen. Dat zou het WK allround een beetje spannender maken dan nu het geval was.”

Eerder op de middag had zich een fraai schouwspel afgespeeld op de 1500 meter, die werd gewonnen door de Rus Denis Joeskov (1.44,41). Ook daar troffen leraar Kramer en leerling Roest elkaar. Bij elke doorkomst lag Kramer een fractie voor. Ook als het om tussentijden gaat, wil hij niet verliezen. Kramer had het voordeel dat hij zich op de vijf kilometer (6.12,33) niet helemaal leeg had moeten rijden, zodat hij min of meer fris aan de start van de 1500 meter verscheen.

Nostalgie

Schaatsen in Hamar is onvermijdelijk verbonden aan nostalgie. Voor echte kenners gaat dat terug naar 1895, toen Jaap Eden er op het Mjösameer als eerste Nederlander wereldkampioen werd. In Hamar (30.000 inwoners) beweert iedereen dat hij pootje-over kan. De man die in het ­Vikingschip (sinds 1993) op de baanverzorgingsmachine zit, is een nazaat van stadgenoot Peter Sinnerud, die zijn wereldtitel kwijtraakte omdat hij in de Verenigde Staten voor een paar dollar had geschaatst. Dat mocht een eeuw geleden en nog lang daarna niet.

In Hamar zindert het van de schaats­ge­schie­de­nis.

In Hamar zindert het dus van schaatsgeschiedenis. Daarom is het van belang te melden dat Kramer twee keer eerder (in 2009 en 2013) in het Vikingschip won. Dat een Nederlands drietal gisteren het podium vulde is zeker niet uniek. Het is de zevende keer in de WK-historie dat schaatsers uit één land alle prijzen pakken.

Een dergelijke triomf boekten de Nederlandse schaatsers eerder in 2000 en 2003. Beide keren mocht ­Gianni Romme op de hoogste trede staan. De Noren haalden het kunstje ook drie keer uit. Maar de laatste keer was dat wel in 1935.

Kramer blikte al vooruit naar het olympisch seizoen, waarin hij het accent op de lange afstanden legt en Roest zijn 1500 en 5000 meter zal verbeteren. In Hamar was hij op alle afstanden al sneller dan ooit. Het kan over een jaar in Amsterdam een aardige krachtmeting worden. Wordt het de tiende wereldtitel voor Kramer of misschien wel de eerste voor Roest.