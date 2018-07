De langste rit in de Tour krijgt met Groenewegen een opwindend Nederlands slot

De Tour was de eerste dagen zwaar geweest voor Groenewegen. De Amsterdammer (25) voelde dat hij niet de benen had die hem eerder dit jaar al negen overwinningen hadden opgeleverd. Ploeggenoot Timo Roosen zag het aan hem. Zijn kopman zat niet op de plekken waar hij in goede vorm wel zou zitten. Bovendien trok Groenewegen zich de kritiek op die prestaties meer aan dan het positieve bericht dat hij dinsdag bijvoorbeeld de snelste sprint van iedereen had gereden.

Zijn houding gisteren kort nadat hij de finish was gepasseerd, verwees daarnaar: zijn rechter wijsvinger op zijn mond, de linker op zijn borst. Hij vond het fijn dat hij bij zijn vierde kans dankzij diezelfde al bijna afgeschreven benen kon winnen.

De langste rit in de Tour, en wellicht de saaiste, kreeg zo een opwindend Nederlands slot

Op veel andere emoties was Groenewegen niet te betrappen, al moet hij opgelucht zijn geweest. Vorig jaar won hij op de Champs Elysées­­ het ‘sprintersbal’ van de Tour, dit jaar zocht hij naar de bevestiging. Hij legde zichzelf druk op en ging er meer onder gebukt dan hij deed voorkomen. Alleen de rit­zege telt.

Vandaag bewees Groenewegen dat hij het ‘speciale instinct’ heeft waar ploeggenoot Paul Martens hem van verdenkt. Je kan hem ergens afzetten en dan vindt hij zijn weg. Dat hij rond de vijftiende plek de laatste kilometer in ging, was dan ook ‘prima’.

Groenewegen begon met sprinten op 230 meter van de finish­­. Niemand kwam meer over hem heen. De langste rit in de Tour, en wellicht de saaiste, kreeg zo een opwindend Nederlands slot.

Groenewegen was vooral blij dat hij eindelijk de ruimte had om hard te fietsen. Soms is sprinten namelijk helemaal niet moeilijk, vindt hij. Het is slechts hard trappen.