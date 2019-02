De landstitel is nog lang geen zekerheidje voor kwetsbaar PSV

Dat de belangrijkste titelkandidaat slechts een puntje kon bijschrijven en geen drie, had het vooral aan zichzelf te wijten. Een helft lang grossierde PSV in verkeerde inspeelpasses en onderhield het een veel te laag tempo om het FC Utrecht echt moeilijk te maken. Daarbij had de thuisclub het geluk dat het vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam via een kopbal van Van der Streek waarna het met overtuiging de loopgraven betrok. PSV werd het balbezit gegund, FC Utrecht loerde na de openingstreffer enkel nog op de counter met de razendsnelle Kerk als belangrijkste pion. Van hem moest het gevaar komen, de in de punt van de aanval opererende Kramer was enkel te gebruiken als handenbinder.

Het was ook Kerk die de voorsprong nog voor rust vergrootte. Na balverlies van Lozano, al dan niet door een overtreding, werd de Amsterdammer door Van de Streek de diepte ingestuurd. Kerk was veel te snel voor zijn bewaker Angelino en bleef oog in oog met Zoet koelbloedig. Aan de zijlijn aarzelde Utrecht-coach Advocaat met juichen, een VAR-interventie zou weer eens roet in het eten kunnen gooien, net als een week eerder tegen PEC Zwolle, maar dit keer bleef slecht nieuws uit. Een ongekende weelde voor de veelgeplaagde coach, die al vijf keer op rij verloren had en vorige week vrij onverwacht afhaakte in de race om de nieuwe trainer van Feyenoord te worden.

Vele media hadden hem al tot opvolger van Van Bronckhorst uitgeroepen, maar de coach vond de stemming rond zijn – eventuele – benoeming zo negatief dat hij besloot af te zien van een betrekking in De Kuip. Dat hij enkel door technisch directeur Martin van Geel naar voren was geschoven als nieuwe roerganger en dat andere geledingen binnen de club minder enthousiast waren over hem, vertelde hij er wijselijk niet bij.

Verlost van de Feyenoord-connectie leefde de ijzervreter zich langs de lijn tijdens Utrecht-PSV weer uit in zijn aloude act van driftkikker die werkelijk elke beslissing die uitviel in het nadeel van zijn team in woord en (wegwerp)gebaar aanvocht, tot grote ergernis van de vierde man die regelmatig even kwam buurten in de dug-out.

VAR Maar dit keer was er ook wel een hoop aan te merken op het gedrag van scheidsrechter Van Boekel die zijn fouten echter dermate keurig verdeelde over beide clubs dat niemand zich echt benadeeld hoefde te voelen. In het strafschopgebied testte Letschert om de haverklap de kwaliteit van het shirt van De Jong, (PSV-trainer Van Bommel: “Zijn shirt werd bijna uitgetrokken”) in de slotfase kwamen de bezoekers goed weg toen Dumfries zich vergreep aan Gustafson, een overtreding met een VAR-moment als gevolg, die om onbegrijpelijke redenen echter niet leidde tot een strafschop. Zes punten bedraagt nu de voorsprong op Ajax, maar een nieuwe landstitel is nog lang geen zekerheidje voor PSV Op dat moment had PSV de stand al gelijkgetrokken via eredivisietopscorer (twintig treffers inmiddels) De Jong. Bij de 2-1 kreeg hij nog de hulp van Utrecht-goalie Jensen die halfslachtig ingreep, de tweede gleed hij behendig binnen op aangeven van Dumfries. In de hectische slotfase had FC Utrecht de winst voor het grijpen, maar Kerk stuitte op doelman Zoet en de VAR kon Van Boekel niet aan het verstand brengen dat de overtreding van Dumfries op Gustafson toch echt rijp was voor een penalty. “In Spanje is het gewoon duidelijk wie de baas is,” aldus Van Bommel. “Daar bepaalt de VAR wat er gebeurt, hier ontstaan elke week nieuwe discussies.” Een discussie die Van Bommel dit keer prima kon gebruiken omdat het een aardige afleiding vormde voor de gebreken van zijn eigen volgelingen. Zes punten bedraagt nu de voorsprong op Ajax, maar een nieuwe landstitel is nog lang geen zekerheidje. Daar is zijn elftal nog veel te kwetsbaar voor.