De landbouwattaché is koopman en dominee tegelijk

Een eeuw geleden, in 1919, plaatste Nederland zijn eerste landbouwambassadeur in Parijs, een soort zakelijke en diplomatieke schakel tussen de agripolitiek en agribusiness in binnen- en buitenland. Dat eeuwfeestje wordt deze week gevierd tijdens de ‘terugkomdagen’, als Nederlandse landbouwattachés van over de hele wereld even naar hun thuisland komen om terug te blikken en vooruit te kijken. En er is het jubileumboek ‘Diplomatie op klompen’, waarin de geschiedenis van deze landbouwraden staat beschreven. Co-auteur Reinder Schaap, zelf jarenlang landbouwattaché in onder meer Hongkong, Roemenië en Saudi-Arabië vertelt over het nut van netwerken achter de schermen.

Het woord ‘landbouwraden’ roept weinig herkenning op. Waarom? Schaap: “Dat zit voor een deel in het woord. In het boek gebruiken we daarom consequent attachés. Een functie op een ambassade associëren mensen eerder met een attaché. Verwarrend is ook dat een landbouwraad uit één persoon bestaat. Een andere reden van de onbekendheid is dat de attachés onzichtbaar, specialistisch werk verrichten. Het is anders dan een politieman op straat die opvalt omdat hij in het blauw is gestoken.”

Wat doen landbouwattachés? “Ze vertegenwoordigen de minister in het buitenland en onderhouden economische en politieke relaties met belangrijke spelers op het gebied van landbouw en natuur. Zo bouwen ze een netwerk op met zowel Nederlandse als buitenlandse partijen om gunstige voorwaarden te scheppen. Deuren openen, dat is in het kort wat ze doen.”

Waarom zijn die landbouwraden destijds ontstaan? “Het begon toen de provincie Friesland in 1900 zo’n man aanstelde in Londen. Dat deed Friesland in navolging van de Denen die daar al een vertegenwoordiger hadden. Het was nodig want Friesland had grote belangen in Engeland, met name in de export van boter. Toen het werkte ontstond de discussie of we niet meer van dat soort mensen moesten hebben. Daarop werd onze man in Londen in 1919 onze man in Parijs.”

Wat hebben onze vertegenwoordigers Nederland concreet gebracht? “Landbouwattachés zijn een hulpmiddel, dat vooropgesteld. Maar ze hebben zeker bijgedragen aan het feit dat Nederland uitgroeide tot de tweede agro-exporteur ter wereld en dat bijvoorbeeld Friesland-Campina nu een wereldwijd netwerk heeft.”

Zijn er over honderd jaar nog steeds landbouwraden? “Honderd jaar vooruit kijken is wel erg lang, laten we het op 25 jaar houden. Daar ben ik zeker van. Als Nederland een grote speler blijft, is een goede internationale handelsrelatie noodzakelijk, hetzelfde geldt voor onze natuurbelangen. Bovendien loopt Nederland voorop op het gebied van de circulaire landbouw. Dus in de toekomst is de landbouw­attaché koopman en dominee tegelijk.”

