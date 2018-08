De lakmoesproef voor hulpwerkwoorden

Maar wanneer is er eigenlijk sprake van zo'n klein betekenisaspect? Hoe bepaal je dat? Is dat niet een te vage beschrijving van wat een hulpwerkwoord is?

Gelukkig bestaat er voor hulpwerkwoorden ook een lakmoesproef. Die is afgeleid van een andere belangrijke eigenschap van hulpwerkwoorden: ze vormen samen met het zijn- of doen-werkwoord een hechte woordgroep. In een zin als 'Ik zou die bal graag in het doel hebben willen kunnen schieten' vormt 'hebben willen kunnen schieten' een vrijwel ondoordringbaar geheel.

Als je in Vlaanderen zegt 'Ik zou die bal graag hebben willen kunnen in het doel schieten,' zal er niemand vreemd opkijken

In het Belgisch-Nederlands zijn de mogelijkheden om die groep te 'doorbreken' iets ruimer, maar ook daar is het beperkt. Als je in Vlaanderen zegt 'Ik zou die bal graag hebben willen kunnen in het doel schieten,' zal er niemand vreemd opkijken.