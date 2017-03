De laatste politieke uren van Zuid-Koreaanse president Park zijn geteld

Het Hof besloot dat Park moet opstappen. De president had al een overgrote meerderheid tegen zich, zowel in het parlement als in de publieke opinie.

Lees verder na de advertentie

De president had al een overgrote meerderheid tegen zich, zowel in het parlement als in de publieke opinie

Het hof oordeelde niet over het juridische bewijs voor de aanklachten tegen Park, het moest bepalen of de president nog in staat zou zijn om haar taken bekwaam uit te voeren. Nee dus, oordeelde het hof. En in dat oordeel speelde mee of de president nog wel voldoende steun genoot.

Met een politieke meerderheid van bijna 80 procent die de president wilde afzetten en een even grote tegenstand onder de publieke opinie, leek Parks lot al bezegeld. Miljoenen Koreanen hadden vorig jaar wekelijks betoogd voor het afzetten van de president.

Drie maanden geleden stemden 234 van de 300 Koreaanse parlementariërs voor het afzetten van de president, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, omkoping en machtsmisbruik. Onder de tegenstemmers waren niet alleen oppositieleden, maar ook vertegenwoordigers van haar eigen, conservatieve partij.

In een afzettingsprocedure tegen een van haar voorgangers heeft het Constitutionele Hof al duidelijk gemaakt dat steun in de publieke opinie meeweegt. Die voorganger kon destijds aanblijven, omdat slechts een nipte meerderheid in het parlement de afzetting steunde en de publieke opinie verdeeld was.

Openbaar Park moest vertrekken als tenminste zes van de acht rechters in het hof tegen haar stemden. Nu de president is afgezet, kan er ook een juridische procedure tegen haar beginnen. Eerst genoot ze nog immuniteit. Er was in Zuid-Korea zorgen over een mogelijke andere uitkomst van het hof. Koreanen zouden massaal de straat opgaan als Park aan mocht blijven. En dan was het de vraag of de protesten vreedzaam zouden blijven. Het corruptieschandaal rond de president, haar mystieke adviseur Choi Soon-sil en grote bedrijven domineert nog altijd het nieuws in het economisch succesvolle Aziatische land. Park zou volgens de aanklachten sterk onder invloed hebben gestaan van haar jeugdvriendin Choi, de dochter van een mysterieuze sekteleider. Choi zou oncontroleerbare invloed hebben gehad op het beleid van de president en zou met steun van Park tientallen miljoen hebben afgeperst van grote Koreaanse bedrijven, de zogeheten chaebols, zoals Samsung, LG, Hyundai en Lotte. Deze week begon in Seoul een proces wegens corruptie tegen Lee Jae-yong, de man die in de praktijk Samsung leidt. Na het besluit van het hof volgen er binnen zestig dagen nieuwe pre­si­dents­ver­kie­zin­gen Nu het hof heeft besloten dat president Park moet aftreden, volgen er binnen zestig dagen nieuwe presidentsverkiezingen. Volgens Koreaanse media zullen die waarschijnlijk op 9 mei plaatsvinden. Grootste kanshebber lijkt op dit moment de liberale politicus Moon Jae-in, die in 2012 verloor van Park. Moon heeft onder meer gezegd dat hij de dialoog wil aangaan met het communistische buurland Noord-Korea, in tegenstelling tot Park. Ook wil Moon de grote macht van de chaebols in Zuid-Korea inperken. Tegen de uitspraak van het hof is beroep mogelijk, maar alleen op grond van ernstige procedurele fouten. Koreaanse media gaan ervan uit dat de uitspraak definitief zal zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.