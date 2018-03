De laatste overlevende van de slag in de Javazee is overleden op 94-jarige leeftijd

Tijdens de slag in de Javazee verbleef de toen 18-jarige Felix Jans op de. Hr. Ms. Kortenaar als matroos der derde klasse. Op 27 februari 1942 werd het schip geraakt door een torpedo van het Japanse leger en zonk het naar de bodem van de zee.

Jans kwam ook in zee terecht, maar wist te overleven door zich een nacht lang vast te klampen aan een reddingsboei. Uiteindelijk werd hij gered door de Britse marine.

Die nacht is hem altijd bijgebleven, zei hij vorig jaar in een interview met deze krant. "Dat beeld zal ik nooit vergeten. Ik hield me met zes of zeven andere militairen vast aan een reddingsvlot. We konden niets anders doen dan afwachten en bidden. We hoorden het gedreun van de twee eskaders die elkaar beschoten. Angstig, zo angstig".

Een paar weken na het ongeluk, werd Jans door de Japanners als krijgsgevangene naar Burma gestuurd. "Ik heb daar heel wat klappen gehad van die rotzakken. Toch overleefde ik het. Ik heb denk ik veel geluk gehad. Net op het moment dat ik er niet meer in geloofde, waren daar de yankees die ons in 1945 bevrijdden."

In totaal verloor Nederland 900 opvarenden bij slag in de Javazee. Van de 151 aan boord van de Kortenaar, verdronken er zo’n 50.

Lees hier het hele interview met Felix Jans waarin hij vertelt over de nacht dat de Hr. Ms. Kortenaar zonk: "De finesses van die angst van toen kan ik gewoon niet overdragen. Die neem ik mee naar boven, als mijn tijd gekomen is."