De laatste bloemist op de Bloemenmarkt houdt ermee op: ‘Toeristen verpesten mijn handel’

Een niet aflatende stroom toeristen verdringt zich bij de grote hoekkraam op de Bloemensingel in Amsterdam. “Is this the flower market?” Yes, it is. Hoewel... De kraam heeft wanden vol magneetjes, klomppantoffels, houten en plastic tulpen, blikjes embryonale wietplanten, en tulpenbollen. Echte bloemen zijn er niet. Dat geldt voor de meeste van de zestien drijvende winkels aan het Singel, die de laatste jaren vooral tulpenbollen aanbieden.

Buurman Michael Saarloos is wel een bloemist. De laatste van de hele markt. Zoon Julien staat boeketjes te draaien. Maar nét de laatste echte bloemist houdt het voor gezien: “Ik heb helemaal genoeg van alle toeristen die mijn handel verpesten. Als zij hier met een groep staan, kan ik mijn eigen klanten niet meer helpen.” Daarom heeft Saarloos de tent verkocht. Vanaf half mei staat hij in de Gasthuismolensteeg, 750 m verderop.

Ik verdrink, zei ik tegen de gemeente, door wat jullie toelaten aan andere artikelen Bloemist Michael Saarloos

“Er zit hier nog een bloemenman, maar die verkoopt vooral bollen. Ik ben de enige die zijn handen vuil maakt aan boeketjes draaien”, aldus Saarloos, die net van de veiling in Aalsmeer terugkomt. Met zijn vertrek komt er een eind aan een traditie die sinds 1862 bestaat. Toen werden planten en bomen per boot uit de directe omgeving aangevoerd. De familie Timmer begon deze zaak in 1943. Nu in 2019 is het over en uit. “Timmer is mijn schoonvader, van wie ik de zaak 20 jaar geleden kocht, nadat ik 25 jaar voor hem had gewerkt.”

Toeristen Tien jaar geleden waren er nog veel tuinplanten. “In het voorjaar kwamen Amsterdammers plantjes halen voor hun tuin of op het balkonnetje. Er was altijd veel te doen. Maar door al die goedkope vluchten wordt heel Europa overspoeld.” De hele dag moet de bloemist hardop zeggen wat er op de bordjes staat: ‘Niet fotograferen!’ “Ik heb een paar jaar geleden de gemeente om hulp gevraagd. Ik verdrink, zei ik, door wat jullie toelaten aan andere artikelen. Het hangt hier vol met magneetjes.” Zo druk als het in de andere bollenwinkels op de drijvende markt is, zo leeg is het bij ‘Klaas Timmer’. Daarom gaat zijn opvolger ook grootschalig in souvenirs handelen, hoewel dat verboden is. Officieel mogen de bollenzaken maar 25 procent van hun aanbod bestemmen aan ‘aanverwante zaken’. “Maar die regel wordt nooit gehandhaafd”, weet Saarloos. Op Twitter heet het daarom al het Great Crap (troep) Canal, in een verwijzing naar het Canal Grande in even toeristisch Venetië. Ook wij zijn niet gelukkig met hoe de markt er bijstaat Gemeente Amsterdam

Fraude Tegenover de kramen zit een Starbucks, een paddoshop, een kaaswinkel, pannekoekenhuis en souvenirshop. Amsterdams hoor je hier niet meer. In de bedrijfsschepen overheersen de bollen omdat die makkelijk zijn mee te nemen in het vliegtuig. De Amsterdamse tv-zender AT5 berichtte in het najaar over fraude. Zelden zat het beloofde aantal bollen in een zak, en ze kwamen amper uit. Wie maalt erom, als er in Tokio geen bollen uitkomen, is de gedachte van de verkopers volgens de berichtgeving. Dit jaar gaat stadsdeel Centrum scherp controleren op de drijvende markt: op kwaliteit van het aanbod en souveniraandeel. Zo’n integrale controle gebeurde eerder met de Zeedijk en de Haarlemmerstraat en -dijk. “Ook wij zijn niet gelukkig met hoe de markt er bijstaat. Wij willen hem aantrekkelijker maken”, aldus een woordvoerster. Is dat niet wat laat, nu de laatste echte bloemist vertrekt? “Dat is inderdaad heel jammer”, reageert zij. Kan de gemeente niet ingrijpen? “Je moet het zien als winkelstraat. Wat de een mag, mag zijn opvolger ook. Wij werken aan een visie. Er speelt in het centrum veel meer.” Ondertussen blijven de toeristen over elkaar heen buitelen in wat websites over Amsterdam aanprijzen als ‘Unique Floating Flower market’. Maar de cactussen, tuinplanten, en ‘zelfs je meest favoriete bloem’ die zij beloven, vind je er niet meer. Wikipedia noemt het beestje Flower Market gewoon bij de naam: een rijtje souvenir- en cadeauwinkels.

