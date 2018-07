De kunst van het afdalen valt te leren, voor wie durft

Er wordt weinig over gepraat. Het is soms alsof het woord niet bestaat. Maar afdalen kan een discipline zijn waarin verschillen ontstaan, in een Tour de France waarin het volgens renners van Sky en Sunweb wachten is op sneaky aanvallen.

De aanval in de afdaling kan lonen. Chris Froome won in precies dezelfde aankomstplek als vandaag, Bagnères-de-Luchon, twee jaar geleden door juist in een afdaling weg te rijden. Tom Dumoulin initieerde deze Tour in de afdaling zijn aanval in de tweede Alpenrit. Hij kende de afzink van de Cormet de Roselend, wist dat hij op een gevaarlijk deel vooraan wilde zitten en toen hij daar doorheen was, had hij opeens een voorsprong.

De meeste aandacht op de rustdag ging uit naar de opmerkelijk korte rit van 65 kilometer naar de top van de Col de Portet op woensdag. Maar vandaag en vrijdag is de aankomst in het dal. Wellicht ligt de kans op tijdwinst wel niet bergop, maar bergaf. Dat roept de vraag op: wat maakt een daler goed?

Je moet niet bang zijn om hard naar beneden te gaan op een kleine fiets met twee dunne wielen Tom Veelers, ploegleider Sunweb

Zinloos zonder aanleg Je kunt dalen 100 procent leren, zegt Sunweb-ploegleider Tom Veelers. Tom Dumoulin trainde op afdalingen tijdens het winterkamp van de ploeg, en onlangs ook nog met zijn teamgenoten Soren Krach Andersen en Simon Geschke in La Plagne. Ook Lotto-Jumbo is ermee bezig. Ploegleider Nico Verhoeven: "Al leer je het ook tijdens de koers zelf." Maar alle training is zinloos als je er geen aanleg voor hebt, zegt Veelers. "Je moet wel durven, niet bang zijn om hard naar beneden te gaan op een kleine fiets met twee dunne wielen." Durf dus, maar de techniek is ook belangrijk. De afdalingen van de Portillon (vandaag) en de Aubisque (vrijdag) kunnen soepel gereden worden door de juiste lijnen te rijden. Je kunt beter een tien meter langere bocht rijden, als je maar genoeg snelheid behoudt, zegt ploegleider Verhoeven. "Tien kilometer per uur verliezen en daarna weer optrekken, dat kost veel meer tijd én energie." De truc om dalen te trainen is niet om zo snel mogelijk te gaan, zegt Verhoeven. "Je moet zo lang mogelijk hetzelfde tempo aanhouden." Iemand als Robert Gesink moest dat in zijn jonge jaren leren. Hij reed op trainingen altijd hard omhoog en wachtte in afdalingen op zijn teamgenoten.