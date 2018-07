De Kroaten hopen dit WK eindelijk al dat talent te verzilveren

De gouden generatie van Kroatië glanst op het WK, maar voor drie van de grote sterren gaat de tijd wel dringen. Voor Modric (Real Madrid, 32), Mandzukic (Juventus, 32) en Rakitic (Barcelona, 30) is het wellicht de laatste kans op succes op een mondiale titelstrijd. Met hun clubs vierden ze al veel hoogtepunten, met de nationale ploeg bleven ze tot nu toe ver van de hoofdprijzen verwijderd.

In Rusland moet het gebeuren, is de algemene opinie in Kroatië. De selectie van bondscoach Dalic herbergt voornamelijk spelers van topclubs uit de grote competities. Tot dusver heeft Kroatië zich met fraai en dwingend voetbal onderscheiden op het WK. Nigeria (2-0), Argentinië (3-0) en IJsland (2-1) ondervonden de kracht van het gelouterde team dat vandaag in de achtste finales Denemarken treft.

Dalic wil niets weten van een favorietenrol van zijn ploeg. Natuurlijk is het rapport mooi (9 punten en doelcijfers 7-1), maar volgens de in Bosnië-Herzegovina geboren coach zijn die cijfers vooral leuk voor de geschiedenisboeken in Kroatië. "Als we van Denemarken verliezen is er maar één antwoord op de vraag wat we hebben bereikt en dat is niets", zei hij op een persconferentie.

Serieuze gooi Dat antwoord moest Kroatië op de voorgaande twee titeltoernooien geven. Op het WK van 2014 kwam de toen al van talent overlopende ploeg niet voorbij de groepsfase. En op het EK van twee jaar geleden werd Kroatië uitgeschakeld door Portugal nadat het in de groep als nummer één was geëindigd. Maar Dalic weet dat zijn ploeg nu in staat moet zijn een serieuze gooi te doen naar de wereldtitel. "Het is ons moment van de waarheid". Met de sterren van nu moet Kroatië de historische prestatie uit 1998 op zijn minst evenaren. Op het eerste WK als onafhankelijk land eindigde de Kroaten als derde. In de halve finales werd verloren van gastland en latere wereldkampioen Frankrijk en in de strijd om de derde plaats werd Nederland met 2-1 verslagen. Aan Dalic nu de taak om het land net als toen in grote euforie onder te dompelen. Dit jaar stonden zij in de Champions League twee keer tegenover elkaar, vandaag staat het landsbelang op het spel Tot voor vorig jaar oktober was Dalic helemaal niet bezig met het WK. De 51-jarige coach werkte al zeven jaar in de Golfstaten. Sinds 2010 in Saudie-Arabië bij Al Faisaly en Al Hilal en de laatste drie jaar bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar lag zijn nabije toekomst tot hij eind vorig jaar werd gebeld door Davor Suker, topscorer op dat WK van 1998 en nu voorzitter van de Kroatische voetbalbond.