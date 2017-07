De kritiek op saaie vlakke etappes groeit

Waarom tweehonderd kilometer koers voor twee minuten spanning? Columnist Thijs Zonneveld verwoorde in het AD de eentonigheid met een eindeloze repetitie van slechts één letter: Zzzzzz ...

Daarmee doe je de winnaar en de sprintploegen tekort. Marcel Kittel, die gisteren in Nuits-Saint-Georges zijn derde etappe in een week won, Dylan Groenewegen, die weer zesde werd en Edvald Boasson Hagen, die met miniem verschil geklopt werd door de Duitser, werken maandenlang naar deze etappes toe. Kittel heeft niet de beste ploeg voor dit onderdeel, maar zonder zijn teamgenoten zou hij een aangeschoten U-boot zijn tussen hongerige torpedobootjagers.

Ook onder renners is er kritiek op het nut van vlakke etappes. Dat zijn dan vooral de coureurs die niets te zoeken hebben in het strijdgewoel voorin, maar wel menen dat zij daar de risico's op valpartijen het best kunnen vermijden. Een tegengeluid kwam gisteren van Laurens ten Dam, geen sprinter overigens. "Als kleine jongen kwamen de sprintetappes altijd pas het laatste anderhalf uur op tv. Nu is het van start tot finish live. We kunnen niet heel de tijd volle bak rijden. Vroeger gingen de journalisten naar de finishplaats, zetten de radio aan, gingen lunchen en kwamen om vier uur eens kijken wanneer het spannend werd." En soms, wees een andere renner op de tegenwind, is zo'n vlakke etappe dankzij de moordende waaiers plots het meest besproken moment in de Tour.

