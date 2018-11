De krappe woningmarkt werkt bij millennials als anticonceptie

Hoogleraar Jan Latten (sociale demografie) schrijft in een column op het online platform Stadszaken dat hij hetzelfde ziet gebeuren in de Verenigde Staten. Ook daar daalde het aantal geboorten vanaf de recessie in 2008. De meeste onderzoekers verwachtten met de economische opleving een stijging van het kindertal. Maar die ‘babyboom’ blijft uit, in de VS wordt gesproken van een ‘baby bust’.

In Amerika én Nederland stegen met de economische opleving de huizenprijzen. In het algemeen steeg in beide landen óók de leeftijd bij eventueel moederschap mee met de stijgende woningprijzen. Maar er zijn volgens Latten meer indicaties voor een beperkende rol van de actuele woningmarkt in de voortplanting. Neem de stijgende leeftijd waarop mensen voor het eerst een huis kopen. En vergeet niet waar millennials mee geconfronteerd worden.

Door de opkomst van de flex-economie heeft deze generatie twintigers jaren langer dan voorheen een tijdelijke baan. Jonge vrouwen met een flexbaan stellen hun eerste kind vaker uit, een koppel met tijdelijke banen krijgt minder gemakkelijk een hypotheek voor een geschikte gezinswoning, ze moeten meer eigen geld meebrengen voor een koopwoning en er zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. En meer dan ooit keren twintigers, vanwege financiën of ontbrekende huisvesting als boemerangkind terug naar hun ouders. Ook niet gunstig voor de voortplanting.

Sommige landen wachten niet af. Hongarije experimenteert met woontoelages voor gezinnen om te voorkomen dat ze afzien van meer kinderen. In Duitsland luidt de roep van links: ‘Ein Kinderwunsch darf nicht am Geldbeutel scheitern‘. Maar, schrijft Latten, in Nederland blijft het stil.