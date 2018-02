De krant en haar lezers of de krant en zijn lezers?

Dat mag waar zijn, maar de krant is ook een beetje een mevrouw, althans als we woordenboek en woordenlijst mogen geloven: het grammaticale geslacht (genus) van het woord krant is namelijk v(m) of m/v. Dat wil zeggen dat krant van oudsher een vrouwelijk woord is, maar dat het bij de keuze van verwijswoorden (hij/zij en zijn/haar) ook weleens als mannelijk wordt behandeld.

Naslagwerken voegen hier doorgaans aan toe dat de woorden die vrouwelijk en mannelijk zijn in Vlaanderen worden gecombineerd met vrouwelijke verwijswoorden ('de krant De Morgen en haar lezers') en in Nederland met mannelijke verwijswoorden (Trouw/De Telegraaf en zijn lezers').