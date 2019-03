De Korea-top is ten einde, maar Oost-Azië hoopt op verdere dialoog

De top in Hanoi is mislukt, maar daarom nog niet getreurd. Nu de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim zonder akkoord uiteen zijn gegaan, moet iedereen­­ zich inzetten voor een voortgaande dialoog. Daarover zijn de grote landen in de regio het eens, al hebben ze ieder hun eigen belang.

Opluchting dat Donald Trump en Kim Jong-un niet scheldend afscheid hebben genomen van elkaar, overheerst in Peking, Seoul en Tokio. Het onverwacht afbreken van de gesprekken in Hanoi had ook kunnen leiden tot een terugkeer naar de tijd waarin Kim de Amerikaanse president ‘seniel’ noemde en Trump de Noord-Koreaan met ‘vuur en woede’ bedreigde – nog maar anderhalf jaar geleden.

Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Peking noemde het positief dat beide zijden in gesprek willen blijven. Hij deed zelfs een voorzichtige suggestie voor een uitweg uit de impasse: die zou gezocht moeten worden in het verlichten van de sancties. Geen land ter wereld wordt door zoveel sancties getroffen als Noord-Korea, zowel van de Verenigde Naties als de Verenigde Staten. China is de enige bondgenoot van Noord-Korea.

Verder praten? Ruimte voor verder praten lijkt er wel te zijn. Kim heeft niet gevraagd om het opheffen van alle sancties, zoals Trump na afloop zei, maar alleen om de meest recente. Die treffen vooral de economische ontwikkeling van zijn land. Over langer lopende sancties, die de wapenexport verbieden, zou helemaal niet gesproken zijn in Hanoi. Washington was al weken op de hoogte van de Noord-Koreaanse eisen, bevestigt een anonieme medewerker van het Witte Huis aan persbureau AP. In Zuid-Korea is de teleurstelling over het fiasco van Hanoi groot. De regering van president Moon Jae-in zet vol in op ontspanning met het noorden. In een reactie zei Moon dat de dialoog moet doorgaan en dat hij daar graag aan wil bijdragen, hij hoopt ook binnenkort weer met Kim om de tafel te kunnen zitten. Zuid-Korea loopt het meeste gevaar bij een conflict met Noord-Korea, en heeft economisch het meest te winnen bij ontspanning. Japan neemt een heel andere positie in: daar werd juist met wantrouwen gekeken naar de gesprekken tussen Trump en Kim. Nu die voorlopig zijn afgeketst, is het motto: beter geen deal dan een slechte deal. De regering van premier Shinzo Abe, een zeer trouwe bondgenoot van de VS, is vooral blij dat Trump niks heeft weggegeven. Toch moet Washington volgens Abe inzetten op serieuze diplomatie, om een einde te maken aan de Noord-Koreaanse dreiging met kernwapens. Noord-Korea blijft hopen op een verdere dialoog, zei de onderminister van buitenlandse zaken, Choe Son-hui tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Maar teleurstelling klonk wel door in haar woorden, vooral omdat Pyongyang niet beloond is voor goed gedrag. Want Noord-Korea heeft al een jaar geen raketten of atoomwapens getest, zei Choe, ongetwijfeld namens Kim. Die vertrekt zaterdag weer uit Vietnam. © AFP

Regering in ballingschap Vanwege de herdenking van een opstand tegen de Japanse bezetter in 1919 is 1 maart een belangrijke dag in Korea. De Zuid-Koreaanse president Moon stond in Seoul stil bij die opstand, terwijl rechtse betogers demonstreerden tegen zijn toenadering tot het communistische noorden. In Seoul greep een groepje gevluchte­­ Noord-Koreanen de herdenking aan om een regering in ballingschap uit te roepen. In een video op hun website roept Cheollima Civil Defense­­ de onderdanen van de totalitaire dictatuur in het noorden op om in opstand te komen. Hoeveel steun Cheollima heeft is niet duidelijk. De groep, waarvan de leden om veiligheidsredenen anoniem blijven, is bekend vanwege de hulp die zij biedt aan Noord-Koreanen die hun land willen ontvluchten. Twee jaar geleden zou Cheollima betrokken zijn geweest bij het in veiligheid brengen van Kim Han-sol, de zoon van Kim Jong-nam. Deze halfbroer van de Noord-Koreaanse leider was kort daarvoor vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur.

