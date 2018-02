De Korea’s zijn ver uit elkaar gegroeid

Olympische Winterspelen in een gehucht in de armste regio van Zuid-Korea, op amper negentig kilometer van de grens met het communistische noorden? Geen wonder dat de Koreanen tweemaal achter het net visten, in 2010 en 2014. De campagne voor Pyeongchang maakte toen weinig kans. Maar driemaal was ook hier scheepsrecht en vandaag gaan de Winterspelen van start.

Zelfs de naam van het wintersportoord zorgt vaak voor verwarring. Internationale media, zoals The Wall Street Journal en de Daily Telegraph, maken melding van mensen die per vergissing aankwamen in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, terwijl ze in Pyeongchang moesten zijn. Recent zou dat zelfs een klein vliegtuig met Chinese sportbonzen zijn overkomen.

Om de verwarring te voorkomen voegden de Zuid-Koreanen een 'e' toe aan de traditionele schrijfwijze Pyongchang.

De onwaarschijnlijke campagne voor het dorpje in het achtergebleven berggebied, met destijds twee skiliften, steunde voor een groot deel op politieke bedoelingen: het organiseren van de spelen zo dicht bij Noord-Korea zou de twee landen dichter bij elkaar brengen.

Maar nu lijkt de toenaderingscampagne te werken. Noord-Korea besloot op een laat moment mee te doen aan de spelen. Het Internationaal Olympisch Comité streek met de hand over het hart en stond een ruime delegatie toe, ook al hadden alleen twee kunstschaatsers zich volgens de regels geplaatst. In totaal komen er nu enkele honderden sporters, verzorgers, begeleiders en cheerleaders uit het noorden naar Pyeongchang.

Dat lijkt nogal een opgave, want het noorden en zuiden zijn officieel nog altijd met elkaar in oorlog. In 1953 werd de Koreaanse Oorlog, die meer dan twee miljoen levens kostte, met een wapenstilstand beëindigd. De vrede is nooit getekend.

Puck en penalty

Zo'n vaart zal het niet lopen. Want de twee landen zijn in de afgelopen 65 jaar heel ver uit elkaar gegroeid. Zelfs de taal is niet meer hetzelfde: Bij de trainingen bleek dat de ijshockeyers uit het noorden en het zuiden verschillende termen gebruiken. De zuiderlingen hebben veel Engelse woorden overgenomen, zoals puck en penalty, terwijl de noorderlingen voor alles een Koreaanse vertaling kennen.

Ook de bredere culturele verschillen zijn enorm. Alle Koreanen zijn trots op hun cultuur die duizenden jaren oud is als het gaat om keramiek, taal en muziek. Maar de afgelopen decennia is er veel veranderd. Waar de inwoners van het noorden zich nog altijd moeten vermaken met collectieve zang en dans ter ere van hun grote leider, heeft het zuiden een explosie van populaire cultuur meegemaakt.

Zuid-Koreaanse televisieseries en amusementsprogramma's zijn ook in andere Oost-Aziatische landen populair en de popmuziek, bekend als K-pop, staat zelfs op het punt de rest van de wereld te veroveren. Deze culturele ontwikkeling wordt voortgedreven door een enorme economische groei in Zuid-Korea, dat nu technologisch een van de voorlopers in de wereld is. Weinig andere landen zijn in zo korte tijd zoveel rijker geworden en bijna nergens is de internettoegang beter.

Wat moeten de rijke Zuid-Koreanen met hun verarmde, onderdrukte noorderburen?

Het noorden en het zuiden waren rond 1970 nog even arm, een gemiddelde Koreaan verdiende in die tijd amper duizend dollar per jaar - omgerekend naar de huidige waarde. Nu benadert het bruto binnenlands product per Zuid-Koreaan de 30.000 dollar en daarmee is zij of hij ongeveer even rijk als iemand in Spanje of Italië.

In het noorden ligt het gemiddelde inkomen, voor zover we de statistieken uit dat land kunnen vertrouwen, nog steeds rond de duizend dollar per jaar. Het is wat hoger geweest maar natuurrampen zorgden, versterkt door communistisch wanbeleid, voor een verarming in de jaren negentig. De grote hongersnoden uit die tijd zijn volgens de meeste berichten inmiddels achter de rug. Maar de kindersterfte is in Noord-Korea nog altijd veel hoger en de gemiddelde inwoner wordt er 69 jaar, tien jaar jonger dan in het zuiden.