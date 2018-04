De koppositie van Chinese webshops blijft vooralsnog onbetwist

Een telefoonhoesje kopen bij een ­Chinese webwinkel als AliExpress of MiniInTheBox is zo gek nog niet: de prijzen van vooral elektronica en ­accessoires zijn er laag, verzenden is gratis. De consument betaalt btw noch invoerheffingen op producten uit China die minder dan 22 euro kosten.

Vanaf 2021 worden beide heffingen wel in rekening gebracht. De prijs van het telefoonhoesje, dat je nu voor 80 cent op MiniInTheBox bestelt, valt dan dus hoger uit. Bovendien kost het verzenden van een pakketje van 42 gram sinds 1 januari van dit jaar al 30 cent meer. Het is afwachten wat deze prijsstijgingen met de populariteit van Chinese webshops zal doen.

Thuiswinkel, de brancheorganisatie van webwinkels, schat in dat het weinig uitmaakt. Het aantal mensen dat online winkelt groeit ieder jaar, en daarmee nemen ook de bestedingen in buitenlandse webshops toe, zegt een woordvoerder van Thuiswinkel. “Maar de extra kosten gaan wel oneerlijke concurrentie tegen.”

Vorig jaar gaven 3,8 miljoen Nederlanders 817 miljoen euro uit aan hun aankopen in buitenlandse webwinkels, blijkt uit cijfers van Thuiswinkel en onderzoeksbureau GfK. De digitale aankopen over de grens zijn met 28 procent gestegen ten opzichte van 2016.

Groeispurt

China is een duidelijke koploper. Duitse webshops staan met 17 procent van de Nederlandse uitgaven op de tweede plaats. Frankrijk en Spanje hebben een opmerkelijke groeispurt gemaakt. De uitgaven in Franse webshops zijn met 84 procent gestegen en in Spaanse webwinkels hebben ­Nederlanders 46 procent meer uit­gegeven dan in 2016. Alsnog hebben deze twee landen een relatief klein aandeel in de totale bestedingen in buitenlandse webwinkels. Het Franse aandeel is 3 procent, dat van Spanje 4 procent.

Ondanks de populariteit van ­Chinese webshops, is nog niet iedereen overstag. “De voornaamste reden dat sommige mensen niet bij Chinese webshops kopen, is twijfel over de kwaliteit van het product”, weet een woordvoerder van GfK te melden.