De koninklijke gratie en klasse van Real Madrid

Het is het slotstuk van een adembenemende reis door de historie van Real Madrid. In Santiago Bernabéu, het stadion van De Koninklijke, wordt de bezoeker van het museum al snel nederig. Dagelijks wandelen hier duizenden toeristen langs de overvolle prijzenkasten, iconische shirts en fraaie videobeelden.

En dan, na een wandeling door de kleedkamer, het ruiken van het gras en een blik in de vitrine met twaalf Europese Cups, volgt in de bioscoopzaal een liefdesverklaring van trainer Zinédine Zidane en een aantal spelers. Over waarom zij van de club houden.

Real Madrid, dat zich woensdagavond ternauwernood voor de achtste opeenvolgende keer voor de halve finale van de Champions League wist te plaatsen (een record), ademt gratie en klasse uit. Bezoekers vergapen zich aan de beelden. En ondertussen dreunen er ingestudeerde teksten door de zaal. Cristiano Ronaldo vertelt dat spelen voor Real een droom was die uitkwam, Gareth Bale meent dat Real de mooiste club is waar hij ooit voor zal spelen en ook Zidane zegt dat er voor hem maar één club bestaat: Real Madrid.

De Spaanse grootmacht, opgericht in 1902, is de succesvolste voetbalclub ter wereld. De huidige succesperiode doet denken aan de jaren vijftig, waarin Real vijf keer op rij de Europacup I won. De afgelopen vier seizoenen triomfeerden de Madrilenen drie keer in de Champions League. Vorig seizoen was Real de eerste club die de titel prolongeerde.

Zidane, bezig aan zijn eerste klus als trainer, heeft een machine gemaakt van Real. Wat de kracht is van zijn elftal? El País, de Spaanse ochtendkrant, schrijft het vooral toe aan twee middenvelders: de Duitser Toni Kroos en de Kroaat Luka Modrić. Zij verbinden de linies en bewaken de teamgeest. Zonder hen verandert Real in een chaos, meent El País.

En de rol van Zidane? De krant ziet in de Franse oud-topvoetballer vooral een people manager, iemand die niet zozeer geprezen wordt vanwege de speelwijze van Real als wel door de spirit in het team en zijn omgang met grote sterren. Zidane wordt geroemd vanwege zijn professionele samenwerking met Ronaldo (33). "Ronaldo is de beste speler in de historie van het voetbal", zei Zidane in december, nadat zijn speler zijn vijfde Gouden Bal had gewonnen. "Je kunt hem niet beschrijven. Wat hij elke dag doet, is fenomenaal."

Applaus

Zou Zidane Ronaldo werkelijk de beste voetballer aller tijden vinden? Of geeft hij zijn speler wat hij graag wil horen, zodat hij nog meer prijzen voor hem zal winnen? El País houdt het op het laatste. Zidane weet wat Ronaldo nodig heeft. Applaus. Zoals de Portugees kreeg na zijn feilloos ingeschoten strafschop tegen Juventus (1-3), waardoor Real woensdagavond ontsnapte aan een verlenging (en mogelijk uitschakeling).

Er is alleen één probleem. Zidane wil zijn Portugese ster gedoseerd inzetten voor Real, dat al is uitgeschakeld in de strijd om de Spaanse landstitel en beker. Alleen de Champions League telt nog. Maar Ronaldo wil álles spelen. "Ik peins er niet over", zei Zidane toen hem gevraagd werd of hij Ronaldo rust zou gunnen voor de return tegen Juventus. En dat was uiteindelijk maar goed ook. Ronaldo leeft voor records, weet Zidane. De Portugees scherpte zijn eigen record aan door voor de elfde opeenvolgende keer te scoren in een Champions League-wedstrijd.

Met Ronaldo wordt de zegetocht van Real eind april vervolgd met opnieuw een halve finale in de Champions League. Vandaag vindt hiervoor de loting plaats. Liverpool, AS Roma of Bayern München wordt de tegenstander. Zij gaan strijden voor een plek in de finale, die op 26 mei wordt gespeeld in Kiev. In Santiago Bernabéu is nog plek voor een nieuwe Cup.