De koningin wordt oud, het volk sterft jong

In de bijenkolonie leeft de koningin veel langer dan haar werksters. En ook bij sociaal levende zoogdieren bereiken leiders doorgaans een hogere leeftijd dan hun onderdanen, ondanks hun zware taken.

Lees verder na de advertentie

Dat heeft biologen op het vermoeden gebracht dat leiders bijzondere genetische eigenschappen hebben waardoor ze minder snel oud worden. Veroudering kun je volgen in het genetisch materiaal, in de chromosomen. De beschermende uiteinden daarvan worden steeds korter tot er geen groei meer mogelijk is en de dood volgt. Die genetische veroudering verloopt bij de insectenkoningin inderdaad trager dan bij haar werksters. De koningin is geschapen om oud te worden.

Het verschil in le­vens­ver­wach­ting heeft hier een andere oorzaak dan in de bijenkolonie

Nu leven insecten in gescheiden kasten, die genetisch verschillend zijn. Sociaal levende zoogdieren hebben die scherpe kastenscheiding niet. Bij bijen zijn de werksters steriel. Bij zoogdieren kan ook het volk zich voortplanten, maar het wordt door de leiders daarvan weerhouden, met geweld desnoods. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij stokstaartjes, die in groepen leven waarin één stel voor nageslacht zorgt en de rest werkster is of soldaat.