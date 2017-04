De koning vond zijn verjaardag in Tilburg 'een warm bad'

In een speciale koninklijke treinwagon arriveerde het koninklijke gezelschap vanmorgen rond 11 uur op het station in Tilburg. Daar werden ze opgewacht door burgemeester Peter Noordanus en commissaris van de Koning van Noord-Brabant Wim van de Donk. Het was voor het eerst sinds 1999 dat de trein weer op de nationale feestdag is ingezet. Destijds gebruikte koningin Beatrix de trein bij haar bezoek aan Houten.

Willem-Alexander, Máxima en de prinsesjes legden vandaag een speciale route af. Na hun aankomst op het station in Tilburg, liepen ze langs 13 speciale ‘werelden’ die het verhaal van de stad vertellen. Het bezoek eindigde met een optreden op het Piusplein, waar de familie naast artiesten als Guus Meeuwis, Gers Pardoel en Kenny B het podium beklom. Het publiek zong speciaal voor Willem-Alexander "In de gloria''.

Burgemeester Noordanus liet vooraf weten dat hij rekent op zo'n 70.000 bezoekers die de verjaardag van de koning mee komen vieren. De stad is daarvoor extra beveiligd. Veel straten zijn afgezet en de politie heeft snuffelhonden ingezet. Ook is er veel politie en beveiliging op de been.

Dunken en rolstoelenrace

De koninklijke familie deed ondertussen vrolijk mee met de activiteiten. Amalia, Alexia en Ariane vermaakten zich bij de verschillende sportonderdelen zoals skaten, BMX'en en breakdance. Pieter-Christiaan en Laurentien deden mee aan rolstoelbasketbal en Constantijn waagde zich aan een potje dunken. Maurits maakte fans door met Brabants accent te roepen: "Tilburg is hartstikke mooi, of nie?'', terwijl koningin Máxima aan het breien sloeg.

Koning Willem-Alexander bekeek het geheel tevreden en zei in een gesprek met NOS dat hij zich geen betere verjaardag had kunnen wensen. "Het is wéér een prachtige Koningsdag. En wat een warmte, echt een heel warm bad'', aldus Willem-Alexander. Koningin Máxima zei dat vanochtend alles in het teken stond van op tijd in Tilburg zijn, maar dat "we het vanmiddag allemaal thuis gaan vieren''.

Na afloop bedankte de koning iedereen die de dag had mogelijk gemaakt. "Dit is Tilburg, dit is het hart van Brabant. Jullie zijn boven jezelf uitgestegen.'' Met deze woorden nam koning Willem-Alexander afscheid van Tilburg. Na het dankwoord van de koning klonk het Wilhelmus, meegezongen door een vol Piusplein. Met het lied Brabant namen de Tilburgers afscheid van de koninklijke familie

De eerste Oranjefans waren vanmorgen al vroeg op en stonden al rond 06.00 uur langs de route. Tilburgers die ook donderdag jarig zijn, kregen een speciaal plekje, en taart. Ruim tweehonderd journalisten waren naar Tilburg afgereisd.

