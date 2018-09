De komkommertijd verdween in een zomerse draaikolk van nieuws

Gas geven met de redactie op volle sterkte, geeft energie en elan. De keerzijde is dat enige melancholie het humeur binnensijpelt. Als het zomerschema van de krant is geëindigd nadert namelijk in de verte de herfst. Weer een zomer voorbij.

Gelukkig leek aan deze zomer geen einde te komen, vanwege het prachtige weer en de hoge temperaturen. Ik heb er volop van genoten en parkeerde tijdelijk dat onrustmakende gevoel over het veranderende, warmere klimaat iets verder in het achterhoofd. De vakantie bracht mij naar Georgië en Armenië, in de schaduw van de Ararat, geboorteplaats van het vroege christendom.

Hoewel ik soms hoog in de bergen zat, ver van de bewoonde wereld, was er altijd wel ergens een wifi te vinden om de krant te downloaden. Iets dat u als lezer tegenwoordig ook massaal op vakantie doet. Tablets en smartphones zijn al lang niet meer voorbehouden aan de jongste generaties. Op de diverse lezersreizen van de krant, waar ik soms enkele dagen bij aanwezig ben, valt het me op dat de meeste lezers al voor het ontbijt de digitale krant of de site hebben gelezen. Eén klaagde zelfs dat hij om drie uur 's nachts de krant niet kon downloaden, terwijl hij meestal rond dat tijdstip de slaap niet kon vatten. Tja, op dat probleem had ik niet zo gauw een antwoord.

Vliegend over Flevoland, vlak voor de landing, viel me op hoe bruin de polder in enkele weken tijd was geworden

En lezend op lommerrijke terrassen van cafeetjes in prachtige bergdorpjes of de soms rommelige steden in beide landen, werd me opnieuw bevestigd dat de komkommertijd niet meer bestaat. Het nieuws was hard en onverbiddelijk, zoals de verschrikkelijke bosbranden in Griekenland en de Verenigde Staten, waarbij vele doden vielen.

De onnavolgbare Amerikaanse president Trump hield de redactie bijna elke dag wel aan het werk, evenals de out-of-the-box-sessie van Stef Blok. De Turkse lira, symbool van de Turkse economische vooruitgang, viel van zijn voetstuk, mede door het autoritaire handelen van president Erdogan, waar financiële markten geen vertrouwen meer in lijken te hebben.

We schreven uitgebreid over de aardbevingen in het Indonesische Lombok die wellicht door de aanwezigheid van grote aantallen westerse toeristen en goede communicatie-mogelijkheden, meer aandacht kregen dan vergelijkbare rampen in andere uithoeken van de wereld. Dat besef maakte ons weer duidelijk altijd oog te houden voor de kwetsbaren, waar ook ter wereld.

De wekenlange droogte in Nederland, kreeg uitgebreid aandacht in de media. Vliegend over Flevoland, vlak voor de landing, viel me op hoe bruin de polder in enkele weken tijd was geworden. Nederland is uitstekend toegerust om de bevolking te beschermen tegen hoog water, maar hoe waterschappen ons moeten beschermen tegen droogte is een nieuw fenomeen, konden we in de krant lezen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de brug in Genua en de spectaculaire opsporing en aanhouding van Jos B., wiens naam we net als andere media bij hoge uitzondering enkele dagen volledig noemden.

Zo verdween de oude komkommertijd in een zomerse draaikolk van nieuws.

