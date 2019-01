De koers van de Albanese munt wordt gestuwd door drugsgeld

Jazeker, de Albanese economie deed het met een groei van zo’n 4 procent in 2018 goed, beaamt Selami Xhepa, universitair hoofddocent economie aan de Europese Universiteit van Tirana. Maar dat is niet genoeg om de spectaculaire waardestijging van de munteenheid lek te verklaren.

Kreeg je een jaar geleden voor een euro nog 134 lek, inmiddels is dat iets meer dan 123, oftewel ruim 8 procent minder. De lek stond in tien jaar tijd niet zo hoog. Vanaf 2016 ­begon de munt al geleidelijk steeds meer waard te worden, nadat de koers jarenlang rond 140 schommelde. Maar begin 2018 ging het ineens hard.

Informeel geld

“Dat komt niet door fundamentele economische veranderingen. Buitenlandse investeringen zijn niet spectaculair toegenomen. Ook is er geen grote schommeling in de buitenlandse handel, of in het bedrag dat geëmigreerde Albanezen naar huis sturen”, analyseert Xhepa. “Dus dan moet er sprake zijn van een grote informele geldstroom die resulteert in een ­gestegen vraag naar de lek.”

Het Albanese ont­moe­di­gings­be­leid voor het gebruik van de euro verklaart niet alles

Informele geldstroom – dat is een deftige term voor criminele opbrengsten die buiten de boekhouding van het land komen. Xhepa brandt zijn vingers liever niet aan de vraag waar dat geld dan vandaan komt, maar het is algemeen bekend dat Albanië een spil vormt in de Europese drugshandel. Onder meer dankzij invallen en onderzoek van de politie blijkt dat er op grote schaal cannabis wordt ­geteeld. Die wordt vervolgens illegaal geëxporteerd naar West-Europa – ­samen met cocaïne en heroïne, waarvoor Albanië een doorvoerland is. “Die handel loopt kennelijk steeds ­beter, en dat hebben we deels aan jullie te danken”, lacht Xhepa, verwijzend naar de doorvoerhavens van Rotterdam en Antwerpen als Europees distributiepunt voor de drugs.