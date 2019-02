De KNVB haalt voor het eerst in vijf jaar een hele voetbalclub uit competitie

Uitsluiten van een hele vereniging is de zwaarste straf die de KNVB kan opleggen. Het is voor het eerst in vijf jaar dat een volledige club uit het lidmaatschap van de KNVB is ontzet.

Lees verder na de advertentie

SC Hoge Vucht, dat in 2006 werd opgericht als VV Barça en in 2015 met het eerste elftal werd teruggezet naar de laagste klasse in het amateurvoetbal omdat toen ook een wedstrijd ontspoorde, kan nog in beroep gaan tegen het besluit. Dat betekent niet dat de straf wordt opgeschort, aldus de KNVB. De teams van de vereniging mogen vanaf heden niet meer deelnemen aan de amateurcompetities.

De vereniging was eind vorig jaar al tijdelijk geschorst, maar mocht half januari weer wedstrijden spelen omdat de definitieve uitspraak van de tuchtcommissie van de bond nog op zich liet wachten. Die commissie had meer tijd nodig om het volledige dossier van de club goed te bekijken. Twee dagen geleden was het laatste gesprek daarover.

De vorige vereniging die uit de competitie werd gehaald, Hargasport uit Schiedam, werd een paar maanden na dat besluit ontbonden. De kans is aanwezig dat met Hoge Vucht hetzelfde gaat gebeuren.

Lees ook:

KNVB overweegt zwaarste straf: hele club uit competitie vanwege wangedrag Een vereniging kan in het programma in drie stappen ‘afzakken’ naar uitsluiting. Wat kan de KNVB doen aan verenigingen waar veel geweld op het veld plaatsvindt?