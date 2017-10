De knipoog van Wiske is op veilingen altijd een topstuk

Catawiki wist ook wel een beetje wat te verwachten was, zegt woordvoerder Mark Borgman. De site verkoopt vaker Suske en Wiske-albums. En dit leverde wel wat extra op, omdat De Wervelende Waterzak uit 1988 het laatste album is dat door Willy Vandersteen (1913-1990) werd getekend. En bij de onlineveiling weten ze: de eerste en de laatste albums uit een serie brengen altijd het meeste op. Borgman: "We hebben ook weleens originele Suske en Wiske-albums van vlak na de oorlog geveild. Die leveren nog meer op, omdat die zeldzamer zijn."

Catawiki verkocht de 52 pagina's los van elkaar. Ze brachten tussen de 850 en 2000 euro op. Borgman: "De pagina's waar Suske en Wiske op staan, leveren meer op. Hoe vaker ze erop staan, hoe beter."

Na pagina's met de naamgevers van de strip leveren pagina's met Lambik het meeste op, zegt de woordvoerder. Ook de laatste pagina, met de knipogende Wiske, is altijd een topstuk.

De pagina's werden los verkocht, omdat zo de opbrengst hoger is. Wel ging er laatst bij Catawiki een volledig stripboek weg voor liefst 70.000 euro. Dat was een zeer zeldzame uitgave van 'Kuifje en de Zwarte Rotsen', die nooit in de handel was gekomen. Van die uitgave zijn maar vijf exemplaren bekend, zegt Borgman. "Bovendien is Kuifje bekend over de hele wereld. Suske en Wiske wordt vooral verzameld in Nederland en België. Kuifje, da's echt een andere league."