De klok tikt voor de Thaise voetballertjes

Dat verklaarde gouverneur Narongsak Osottanakorn van de provincie Chiang Rai vandaag. Wanneer en hoe het team wel wordt bevrijd, is nog onduidelijk.

Ondertussen begint de tijd te dringen. De verslechterende weersomstandigheden dreigen roet in het eten te gooien voor de reddingsoperatie. Volgens de verwachtingen zijn er hevige regenbuien op komst, waardoor het waterpeil in de grot nog verder kan stijgen.

Ook het dalende zuurstofgehalte in de grot vormt een acuut gevaar voor het voetbalteam. Door de grote hoeveelheid hulpverleners die aanwezig is in het grottenstelsel, is het zuurstofniveau in de lucht naar 15 procent gezakt. Normaal gesproken schommelt het zuurstofgehalte rond de 21 procent.

Tijdens de aanleg van een 5 kilometer lange luchtkabel ging het mis. Een van de duikers raakte bewusteloos terwijl hij zuurstofflessen aan de levenslijn probeerde te koppelen. Zijn duikmaatje probeerde hem ter plekke te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

Het overlijden onderstreept de risico’s die de jongens lopen als zijzelf duikend de grot uit moeten. De autoriteiten overwegen dan ook een gat in de berg te boren om bij de grotkamer te komen waar de jongetjes vastzitten.