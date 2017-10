De kleine brouwer kan zijn hippe biertje nu door heel Nederland leveren

Speciaalbier is hip. Zo hip dat er de afgelopen jaren door het hele land tientallen kleine brouwerijen zijn opgezet. Maar hoe krijg je dat speciaalbier van brouwerij naar slijterij of café? In de directe omgeving kan een brouwerij gewoon even voorrijden, maar wat als een brouwerij in Limburg zijn ipa’tjes en triples ook wil verkopen in een café in Groningen of een slijterij in Amsterdam?