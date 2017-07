De kip moet beschermd worden tegen vriendschap

Een mooie oplossing was het, voor een beschamend probleem: tientallen kippen en hanen die door hun ooit liefhebbende eigenaar waren gedumpt in Amsterdamse stadsparken kregen een onderkomen in de Fruittuin van West, een biologisch-dynamische boerderij in de hoofdstad. De kippen konden er vrij rondlopen en hoefden niet te vrezen voor de slacht. Ze aten uit de hand van de verantwoordelijke wethouder, die zag dat het goed was. Dumpkip gered.

Lees verder na de advertentie

Maar vier organisaties van dierenbeschermers blijken daar helemaal niet blij mee. Ze hebben bij de wethouder protest aangetekend tegen de Amsterdamse kippenopvang.

Een dumphaan kan plots het koppel kippen verliezen waarmee hij iets moois had opgebouwd

Want de opgevangen kippen worden misschien niet naar de slachtbank gevoerd, maar hun soortgenoten die al op de boerderij woonden wél. En daar krijgt zo'n dumpkip toch een band mee. Die ziet ineens vriendinnen naar de slacht verdwijnen. Of een dumphaan kan plots het koppel kippen verliezen waarmee hij iets moois had opgebouwd. Onverteerbaar, vinden de dierenbeschermers.

Te oordelen naar de reacties op sociale media is er weinig begrip voor hun standpunt. Protest tegen opvang van gedumpte dieren vanwege vriendschapsbanden die zij opbouwen gaat er bij weinig mensen in. Hoon en erger zijn de dierenbeschermers deel.

De opvang in de Fruittuin van West is voor de meeste mensen nog altijd goed nieuws. Niet alleen voor de gedumpte kippen en hanen, maar ook voor de Fruittuin zelf. De kippen lopen er in de boomgaard en houden die vrij van schadelijke insecten.

Het bedrijf zegt daardoor geen bestrijdingsmiddelen nodig te hebben. En beter dan met kippenmest kun je een fruitboom niet voeden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.