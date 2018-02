De keuze voor Koeman is een volstrekt logische

Ronald Koeman, die al veel langer als met afstand de voornaamste Nederlandse kandidaat mocht gelden, wordt de nieuwe bondscoach van Oranje. Verrassender zijn de namen van de mensen die de KNVB op het oog heeft om voor het vastgelopen Nederlandse voetbal nieuwe wegen te vinden: Nico-Jan Hoogma als technisch directeur en Aloys Wijnker als extra directeur voor de opleiding.

Lees verder na de advertentie

Dat zijn, in naam zeker, geen zwaargewichten. Hoogma, een verdienstelijke oud-prof, is directeur bij Heracles. Wijnker werkt sinds twee jaar bij de Amerikaanse voetbalbond. Hij was daarvoor vanaf 2005 hoofd opleidingen bij AZ. Hij mag als een van de grondleggers worden gezien van de in Nederland geprezen jeugdopleiding van AZ, die steeds meer spelers voor het eerste team aflevert.

De nieuwe bondscoach is pragmatisch en hij kan tegen een stootje

Gaandeweg de oriëntatiefase van KNVB-directeur Eric Gudde, sinds begin november vorig jaar, veranderde het plan. Naast de bondscoach werd niet naar één (technisch) directeur gezocht, maar naar twee. Dat is gezien de staat van het diepgevallen Nederlandse voetbal begrijpelijk. De extra directeur zou richting moeten geven aan noodzakelijke vernieuwingen in de opleiding van spelers en trainers. Los daarvan staat de kortere termijn van Oranje en de vooral oudere vertegenwoordigende KNVB-teams, het terrein van de bondscoach en de technisch directeur.

Realistisch De keuze voor Koeman is daarin, zeker met het oog op het Nederlandse aanbod, een volstrekt logische. Hij is pragmatisch en hij kan tegen een stootje. Van hem mag worden verwacht dat hij het voorlopig matig getalenteerde Oranje op realistische wijze zal formeren. Daarnaast mag zijn huid dik genoeg worden verondersteld voor het loodzware eerste jaar, waarin na oefenduels met Engeland en Portugal (volgende maand) in het najaar Duitsland en Frankrijk wachten als tegenstanders in de nieuwe Nations League. Reële Nederlandse alternatieven waren er niet of nauwelijks. Peter Bosz (geen kampioen met Ajax, vroeg ontslagen bij Borussia Dortmund) en Frank de Boer (ontslagen bij Internazionale en Crystal Palace) kunnen toch niet het cv voor de zware functie overleggen. Voor Koeman lijkt het perspectief minder gunstig dan vier jaar geleden, toen de KNVB plotseling Guus Hiddink boven hem verkoos, maar het past bij de strijder die hij als speler en trainer was, dat hij zich daardoor niet laat afschrikken. De roep (en de noodzaak) om naar het buitenland te kijken, lijkt niet voluit te worden beantwoord. Ze hebben er alle drie gewerkt, dat wel, Hoogma als speler bij Hamburger SV. Voor Wijnker kan pleiten dat er bij AZ gekeken lijkt te worden naar een ander type speler dan zo lang in Nederland: fitter, teamgericht. Maar nu al kan de vraag zijn: hebben de beoogde directeuren het gewicht en de achtergrond om het zo gauw verdeelde voetballand één kant op te krijgen?