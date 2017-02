De ketchup wordt duurder betaald

Waar denk je aan als je een fles ketchup van Heinz opentrekt? Niet aan een puissant rijke Amerikaan en paar gefortuneerde Brazilianen. Ook niet aan Paul Polman, de topman van Unilever. Toch is er reden aan hen te denken als de ketchup de hamburger nadert.

Woensdag meldde Unilever dat het zijn aandeelhouders beter wil bedienen. Dat was een reactie op het sensationele overnamebod van 134 miljard euro dat Kraft Heinz eerder op Unilever had gedaan. Polman verwierp dat bod, maar besefte dat het voor zijn aandeelhouders best aantrekkelijk was.

Zij zouden zo’n 47 euro per aandeel ontvangen, 18 procent meer dan het aandeel voor het bod waard was. Unilevers boodschap was dan ook vooral voor hen bedoeld: aandeelhouder, die koers van 47 euro kunnen wij ook zelf bewerkstelligen.

Zakenbladen en financiële websites reageerden enthousiast. ‘Unilever wordt wakker’, concludeerden zij en er verschenen lijstjes waaruit bleek dat concurrenten als Reckitt Benckiser (producent van Vanish, Dettol, Durex), Colgate Palmolive, Kraft Heinz en Procter and Gamble (Always, Ariel, Pampers)hogere winstmarges

Aandeelhouders Er is iets vreemd aan de hand met die boodschap. Allereerst is er de suggestie dat Polman heeft zitten slapen en dat hij weinig oog had voor zijn aandeelhouders. Niets is minder waar. Tekst loopt door onder afbeelding. © REUTERS Toen Polman in 2009 aantrad, kostte een aandeel Unilever 17,34 euro. Vlak voor het bod van Kraft Heinz was dat 39,57 euro, een stijging van 129 procent. In dezelfde tijd steeg de AEX-index met 103 procent. Unilever-aandeelhouders die hun stukken sinds 2009 vasthielden, mochten ook nog 7,88 euro per aandeel aan dividend bijschrijven. Al met al waren de zeven Polmanjaren goed voor een rendement van 173 procent. Geen slecht resultaat voor een bedrijf dat voedingsmiddelen, ijs, thee, zeep en shampoo maakt. In de Polmanjaren steeg Unilevers winst relatief meer dan de omzet. De lijstjes van de zakenbladen maskeren meer. Zij kijken naar de omzet van de bedrijven en trekken daar de kosten om een product te maken en te verkopen vanaf. Afschrijvingen, rentebetalingen en belastingafdrachten rekenen ze niet mee. Worden die posten en kosten wel meegerekend, dan komt Unilever er in de vergelijking beter uit. Zeker beter dan Kraft Heinz dat diep in de schulden zit en forse bedragen aan rente moet uitgeven. In de Polmanjaren steeg Unilevers winst relatief meer dan de omzet En dan is er nog iets. Vanuit het oogpunt van beleggers zijn de hoge winstmarges van de Reckitt Benckisers en de Kraft Heinzen een feest. Voor de werknemers en de consumenten ligt dat een slag anders. Tekst loopt door onder afbeelding. Warren Buffett © AP

Buffett en de Brazilianen Na de vorming van Kraft Heinz in 2015 gingen er zes fabrieken dicht en verloren zevenduizend mensen hun baan. De brutowinst van het concern schoot omhoog. Dat was vooral prettig voor de grootaandeelhouders van Kraft Heinz, de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett en de gefortuneerde Brazilianen achter het investeringsfonds 3G Capital. Toch iets om over na te denken als je een fles Heinz ketchup opendoet: Buffett en de Brazilianen eten lekker mee. En Polman? Die wil de winst van Unilever opvoeren en Unilevers financieel directeur, Graeme Pitkethly, bevestigde dat gisteren op een bijeenkomst met analisten: de aandeelhouder moet beter worden bediend. Hoe Unilever dat moet doen is nog ongewis. Volgens Pitkethly blijft Unilever gericht op de lange termijn en kan het dit jaar zo’n 3 tot 5 procent omzetgroei halen. Daarbij is er jaarlijks 3 miljard euro beschikbaar voor overnames. Mogelijk verandert er dus niet veel. Maar mogelijk is ook dat Unilever zijn winst op andere manieren wil opvoeren. Dan moeten werknemers op hun tellen passen en consumenten erop rekenen dat Unilever meer winst wil peuren uit zijn Magnums, pakjes Lipton en zijn flacons Omo.

