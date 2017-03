De kandidatenlijsten zijn een beestenbende, vooral bij de PvdD

Cabaretier en Trouw-columnist Jan Beuving ontdekte dat veel kandidaten voor de Tweede Kamer een dierlijke achternaam hebben.

Of CDA kandidaten meneer Rog, meneer De Haan en mevrouw Kip, de Kamer zouden halen was nog de vraag. De partij heeft een Jager in de gelederen Cabaretier en Trouw-columnist Jan Beuving

Zo had de VVD Harry Bevers op haar lijst. Terwijl de PvdA pronkte met Attje Kuiken en Mei Li Vos – die één plaats boven meneer Reinaerts stond. En had het CDA behalve meneer Rog de echtelieden meneer De Haan en mevrouw Kip in stelling gebracht. Maar of die de Kamer zouden halen, was nog de vraag, constateerde Beuving. “De partij heeft ook een Jager in de gelederen.”

Idealen van de partij Hij vindt het een van de leukste dingen om te doen, vertelde hij gisteren: het spellen van die kandidatenlijst om te kijken hoe die namen aansluiten bij de idealen van de partij. Om dan te ontdekken dat de SGP een Bisschop op haar lijst heeft staan. Of dat je bij die partij nog altijd op Wim Kok had kunnen stemmen. Maar dit keer waren de dierennamen het treffendst. Zo aasde er ook bij de PvdA en de ChristenUnie een Haan op een Kamerzetel. Het hoogst genoteerde dier was Koolmees (Wouter), nummer drie op de D66-lijst, die waarschijnlijk weinig te duchten heeft van Kat (Hülya), nummer 38 op de kieslijst van diezelfde partij. Een onverkiesbare plaats. Het meest opmerkelijke – of is het logisch? – was dat de Partij voor de Dieren (PvdD) de meeste beesten in huis had. Een mevrouw Van Leeuwen, een meneer Van Lammeren, mevrouw Hazekamp en meneer De Haas. Beuving: “En dan hebben we het nog niet gehad over Esther Ouwehand, die een compleet dierenpark schijnt te bestieren.”

