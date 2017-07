De Kanaänieten werden niet uitgeroeid, maar leven voort in de Libanezen

Een omvangrijke ploeg wetenschappers, geleid door de Britse geneticus Marc Haber, wist uit de resten van vijf Kanaänieten genetisch materiaal te winnen. De resten zijn gevonden in Sidon, aan de Middellandse Zee in het huidige Libanon en destijds een belangrijke stad in Kanaän. De resten dateren uit het Bronzen Tijdperk, ze zijn 3700 jaar oud en daarmee afkomstig van de oorspronkelijke bewoners van Kanaän.

Lees verder na de advertentie

'Oorspronkelijk' is in deze regio wel een rekkelijk begrip. Het woord Kanaän komt al voor in Egyptische teksten uit de zestiende eeuw voor Christus, en moet toen hebben verwezen naar een gebied veel groter dan het land dat in de Bijbel wordt beschreven. Bovendien was het toen al een drukke regio: er moeten vele oorlogen hebben gewoed en het was er een komen en gaan van (uitheemse) volken.

Voor de geschiedenis van de Kanaänieten moet worden teruggegrepen naar Egyptische en Hebreeuwse bronnen, en nu dus naar genetica

Kanaän was geen staatkundige eenheid zoals wij die kennen, maar een volk. En van dat volk is bijzonder weinig bekend. De schriftelijke bronnen die er waren zijn mogelijk vernietigd door het vele oorlogsgeweld, met als slotstuk de verovering door het volk Israël. Maar ook het gebruik van papyrus in plaats van klei om gebeurtenissen op te tekenen, heeft de overlevering gehinderd.

Voor de geschiedenis van de Kanaänieten moet worden teruggegrepen naar Egyptische en Hebreeuwse bronnen, enkele archeologische opgravingen en nu dus de genetica. Het DNA dat de wetenschappers hebben gewonnen uit de resten van de vijf Kanaänieten hebben ze vergeleken met het DNA van 99 Libanezen. Hun Kanaänitische afstamming is onmiskenbaar, aldus de onderzoekers. Er heeft wel inmenging plaatsgevonden van genetisch materiaal uit Aziatische bron, maar de Libanezen zijn voor een opmerkelijke 90 procent genetisch Kanaäniet.

Als we met deze wetenschap teruggaan naar de Bijbel, moeten de Libanezen afstammelingen zijn van Rachab. Want zij en haar familieleden waren de enige Kanaänieten die door het volk Israël werden gespaard. Rachab had immers onderdak verleend aan spionnen van Jozua en daarmee de verovering van Jericho mogelijk gemaakt.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.