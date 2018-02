De kamers zijn niet al te best in het olympisch dorp, maar de fietsen maken een hoop goed

Sjinkie Knegt is echt ontzettend slecht in poolen, zegt hij zelf. Hij kan amper de witte bal raken, laat staan met wit een kleur in de hoek potten. Het gaat dus ook 'enorm drama' bij zijn potje in het 'recreatiecentrum' van het olympisch dorp in Zuid-Korea, zoals de ruimte heet waar de massagestoelen staan opgesteld naast de playstations, flipperkasten en dus pooltafels.

Knegt heeft het naar zijn zin in het Olympisch dorp, vier dagen voor de Olympische Spelen beginnen en vijf dagen voordat zijn toernooi van start gaat. Hij is hersteld van zijn verkoudheid, vertelt hij. En ach, een verkoudheid, daar kan je wel doorheen rijden.

Het dorp bestaat uit negen hoge flats, met de Nederlanders in toren 806. Die staat achterin het dorp. Het was een bewuste keuze, niet in de doorloop richting de grote eetzaal. Oranje vlaggen zijn over de balkonrelingen gehangen. Relatief kleine vlaggen zijn het. De grootste komt op naam van Noord-Korea, die meerdere verdiepingen beslaat.

Het Olympisch dorp in Gangneung is, hoewel de forse wind ijzig tussen de flats door kringelt, met alleen maar gezonde mensen een baken van gezondheid. Hier verblijven de Nederlandse atleten tot het eind van de Spelen.

De kou helpt niet mee voor de zieken. In de regio Pyeongchang, dat bestaat uit een berg- en kustgedeelte, wordt deze week op hoogte een nachttemperatuur van rond de -20 graden Celsius verwacht. In Gangneung aan de kust, de stad waar de ijssporten worden gehouden, is het weliswaar iets warmer, maar nog steeds ruim onder nul. Een sjaal en een muts zijn bijna verplicht.

Maar niet voor iedereen is het zo makkelijk. In Zuid-Korea waart het norovirus rond, een erg besmettelijke buikgriep. Honderden beveiligers zijn al van de locaties afgehaald. Echt zichtbaar is dat nog niet, al zijn de mensen in grijze pakken met rode broek vervangen door het groenzwart van militairen. Heel veel verschil maakt dat niet.

De lounge is het centrale relaxpunt voor de olympische sporters. Gisteren kwam Suzanne Schulting er met koptelefoon op binnen om een film aan te zetten. 'Life of Pi', op groot scherm. "Ik kan wel op mijn laptop kijken, maar als er toch niemand is doe ik het lekker zo."

Vlak voor de flat staat een kleine fietsenstalling. Alleen fietsen, die staan er niet in. Die van Nederland, uiteraard oranje, staan bijna allemaal weer gezamenlijk achterin de gigantische garage onder de flatgebouwen. In die garage is overigens ook het recreatiecentrum gebouwd. En anders staan ze voor de eetzaal (een enorme festivaltent). Het oranje is alom vertegenwoordigd.

Eten en films kijken

Wat ze er verder doen? Eten, drie keer per dag, en rusten. Dat is vooral films kijken. De kaarten in de spelletjeshoek van de atletenverdieping zijn nog niet uitgepakt. Spullen die van de organisatie zijn, werden zo snel als kon op het balkon gezet. Een plastic bank is toch een stuk minder relaxed dan zelf meegebrachte stoelen.

Sven Kramer was niet te spreken over de kamers in het Olympisch dorp

Sven Kramer had zich afgelopen week op televisie uitgelaten over de niet al te beste kamers. Het was oké, maar niet helemaal ideaal. En inderdaad, het is niet het meest luxueuze appartement dat er kan zijn. In het appartement van onder anderen Kai Verbij, Gerard van Velde en Ronald Mulder is, zoals bij velen, nog niet al het plastic verwijderd. Sterker nog, de keuken is afgeplakt omdat het appartement nog moet worden verkocht als de Spelen zijn afgelopen. Van Velde, met een lach: "Heel apart, alsof ze denken dat we alles slopen ofzo."

Ronald Mulder heeft al meerdere Spelen meegemaakt. Hij heeft een eigen matras en kussen en dan is het al snel prima. Hij vindt het sfeertje, zo onder en met andere topsporters, wel weer speciaal. Hij vertelt erover in de gymzaal, waar hij een rustige krachttraining deed. "Dit is wel leuk hoor. Je merkt toch wel dat het sfeertje anders is, bij zo'n groot toernooi. De spanning neemt langzaam toe."

Sjinkie Knegt heeft geen spanning. Ook niet bij het poolen. Maar ja, dat kan hij toch niet.